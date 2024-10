“Histórias à Sombra do Montado” trata-se de um projeto destinado a miúdos e graúdos, com o intuito de destacar uma das reservas de biodiversidade mais ricas do mundo: um ecossistema que ocupa 736 mil hectares e representa 23% da floresta nacional, assim como um refúgio para uma vasta diversidade de plantas, mamíferos e aves.

A segunda edição conta com o apoio do programa Odemira Criativa do Município de Odemira e é composta por quatro bandas desenhadas, escritas e desenhadas por artistas portugueses cujo trabalho se desenvolveu a partir do concelho alentejano. As bandas desenhadas estão a ser distribuídas gratuitamente por todo o concelho de Odemira.

As histórias foram escritas por Afonso Cabral, Filipa Martins, Joana Bértholo e Valério Romão, ganhando vida com os desenhos de Patrícia Guimarães, Joana Mosi, Bernardo Majer e Ricardo Batista. O Montado de Sobro é o protagonista de todas as histórias e a publicação termina com um conjunto de boas práticas para a conservação e regeneração do Montado que podem ser implementadas por todos, fruto da parceria técnica com o LIFE Montado-Adapt.

Segundo Hugo Tornelo, cofundador da Ronha - Associação Cultural e coordenador do projeto: “prestar homenagem ao Montado no concelho de Odemira, através de histórias únicas com criadores de renome, acessíveis gratuitamente a todas as pessoas do concelho, é o cerne deste projeto. Tendo em conta o sucesso do primeiro número, consideramos fundamental dar-lhe continuidade. Acreditamos que o trabalho desenvolvido valoriza o património natural do Alentejo, e esperamos que as bandas desenhadas ofereçam à população um sentimento de identidade e pertença, ao mesmo tempo que ajudam a reforçar a consciência sobre a riqueza ambiental presente no território”.

O Presidente da Câmara de Odemira, Hélder Guerreiro, sublinhou que: “o Montado de Sobro é parte indissociável do imaginário do Alentejo rural e sereno, mas é muito mais do que isso. O sobreiro é peça central no ecossistema do concelho de Odemira, tanto do ponto de vista económico como ambiental. Nesse sentido, a valorização deste património, através de uma expressão artística como a Banda Desenhada, é sem dúvida uma mais-valia para o nosso território em que a Câmara Municipal de Odemira tem todo o gosto de apoiar.”

A iniciativa também contou com a colaboração de Paula Canha, mestre em Biologia da Conservação e professora na Escola Secundária de Odemira, que assinalou: “num tempo de desafios, o sobreiro tem muito para nos ensinar. Desde a importância da comunicação à serenidade, resiliência, crescimento e renovação contínua ao longo da vida. Por esta razão, venham mais histórias que, à sombra do montado, unem gerações e criam futuro e esperança”.

Para quem não reside no concelho de Odemira, as bandas desenhadas estão disponíveis para download aqui.