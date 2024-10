É com violino, voz e guitarra que o duo Em acústico, constituído pelos músicos Francisco Ferreira, Winicius Paganotte e a vocalista Rita, conhecida como The White Fox vão dar ritmo à noite de 5 de outubro no CoimbraShopping, com um espetáculo intimista, que funde géneros como o pop, rock, MPB, funk e música erudita, resultando numa abordagem clássica com um toque de “ginga”.

No dia 12 de outubro, o jovem músico Pedro Morais leva ao palco toda a sua energia e versatilidade instrumental. Depois de já ter conquistado as ruas de Coimbra e do mundo, prepara-se para mostrar o seu talento numa atuação cheia de vitalidade, melodia e ritmo.

A 19 de outubro, as teclas do piano vão invadir o espaço com a atuação de Klaudia van Eenbergen. Com um estilo que se inspira na música clássica contemporânea e cinematográfica, Klaudia promete encantar o público com composições do seu álbum de originais, “Shades of Time”, numa viagem emocional guiada pelas teclas.

Para encerrar o mês da música em grande, no dia 26 de outubro, a harpa de Isabel Trindade e a flauta transversal de Ana Trindade prometem criar um momento mágico, onde os instrumentos se entrelaçam numa sinfonia delicada. As duas irmãs, com uma forte ligação à cidade de Coimbra, prometem um espetáculo intimista e cheio de elegância.