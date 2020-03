A empresa ‘agarra’ no plástico de uso comercial (60%) e doméstico (40%) e recorre a um ‘granulador’ para transformá-lo em pequenos pedaços, não mais do que 5 mm. Essa mistura de grânulos de plástico vai para um ‘ativador’, que o transforma num produto semelhante ao betume.

O asfalto comum é feito, principalmente, a partir de betume e pedra. No entanto, a tecnologia da MacRebur substitui a parte do betume, diminuindo assim o uso de combustível fóssil.

“Transformamos o plástico para o seu estado original à base de óleo e unimos esse produto à pedra, com a ajuda de nosso ativador", explica Toby McCartney.

Numa entrevista à CNN, McCartney afirma que, por causa da sua fórmula especial, as estradas que produzem são 60% mais resistentes do que as estradas tradicionais. O engenheiro garante, através dos testes de laboratório, que as estradas fabricadas com os seus produtos podem durar até três vezes mais do que as normais.