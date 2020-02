Os números são preocupantes. Mais de oito milhões de toneladas de plástico vão parar ao fundo dos oceanos todos os anos, representando 80% do lixo acumulado no mar. Em média, 300.000 toneladas dos 330 milhões destes materiais orgânicos poliméricos sintéticos de constituição macromolecular que são produzidos por ano em todo o mundo chegam ao mar Mediterrâneo anualmente. Entre 15% a 31 % da poluição marinha que provocam provém dos microplásticos.

Cerca de 20% do peixe da costa portuguesa já ingere essas substâncias nocivas, alertam os especialistas. 450 anos é, em termos médios, o tempo que uma garrafa de plástico demora a decompor-se mas, apesar dos consecutivos e insistentes avisos dos ambientalistas, ainda são muitos os que, nos dias que correm, continuam a ignorar esta realidade. Do que está à espera para reduzir a quantidade de plástico que usa? Há gestos simples que dependem apenas de si!

Os números não enganam e, por isso mesmo, está na altura de prescindir desse material. Talvez esteja a pensar que será apenas necessário recorrer a plástico reciclável, mas pode e deve fazer muito mais no seu dia a dia. Siga os conselhos que William McCallum reuniu no livro "Viver sem plástico", publicado pela editora Objectiva, bem como as recomendações de Ana Milhazes, criadora do blogue Ana, Go Slowly e autora do livro digital gratuito "Guia Desperdício Zero".

Os cuidados a ter quando for às compras

Tenha sempre consigo um ou mais sacos para ir às compras. Os de pano, como os que a marca Mazurca fabrica à mão e comercializa, dobram-se e não pesam na sua carteira. O problema é que, quando vai às compras, o plástico está em todo o lado e há vários alimentos embalados e pré-confecionados... O primeiro passo para os evitar é comprar a granel. Nesse caso, opte por levar frascos de vidro, que pode reutilizar, para colocar cereais, leguminosas, massas e arroz.

Para a fruta e os vegetais, leve sacos de rede ou de organza, como os que também encontra na loja física e no site Maria Granel. Outra opção é usar os sacos de papel que algumas lojas já têm. Habitue-se ainda a comprar café a granel, em vez das cápsulas. Use plantas secas para fazer chá em vez das saquetas, que também contêm plástico. Mas há mais embalagens que deve evitar usar, como as dos pacotes de batatas fritas e as de bolachas, só para dar dois exemplos.

Os produtos reutilizáveis que deve privilegiar

Em vez de comprar garrafas de plástico, opte por usar garrafas reutilizáveis em aço inoxidável como as da Klean Kanteen ou as de vidro da Flaska. As palhas de plástico são outro utensílio que deve substituir e também aqui não faltam opções. Pode escolher entre as de aço inoxidável de marcas como a Pegada Verde, as de bambu da Sapato Verde, as de massa alimentar ou ainda as palhas comestíveis, biodegradáveis e personalizáveis, vendidas pela marca espanhola Sorbos.