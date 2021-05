Ao todo serão 12 episódios, cada um com a duração aproximada de 3 minutos, que irão abordar diversos temas, sempre relacionados com o meio ambiente e com a floresta.

Mantendo o cariz educativo que caracteriza o projeto “Dá a Mão à Floresta”, da The Navigator Company, alguns dos temas que serão abordados na série de desenhos animados remetem, por exemplo, para a importância que as abelhas têm na biodiversidade, para a prevenção e proteção da floresta, para as utilidades do eucalipto, para a importância das plantas no equilíbrio dos ecossistemas, para a importância do papel, para as profissões da floresta e a importância da floresta nas exportações portuguesas.

Além destes, outros dois temas pertinentes, e que serão abordados nos episódios, remetem para a importância da floresta na economia de um país e para o impacto que o lixo humano deixado na floresta tem para a natureza. Os episódios, que agora passam a ser transmitidos também na SIC K, já estavam disponíveis em formato digital, no website do “Dá a Mão à Floresta”.

O elenco da série conta com personagens já bem conhecidas deste projeto: a Nádia, o Vasco, o bombeiro Bruno, o guarda florestal Gustavo, a professora Patrícia, a apicultora Alice, a cientista Cíntia, a abelha Maria, o jornalista Joca e o agricultor Agostinho.

O “Dá a Mão à Floresta” é um projeto de Responsabilidade Social e Ambiental da The Navigator Company, lançado pela primeira vez no Ano Internacional da Floresta, que se celebrou em 2011.

Este projeto tem vindo a crescer de ano para ano, contribuindo para a educação ambiental de cada vez mais crianças e colocando-as em contato com o maravilhoso mundo da floresta. O grande objetivo é, precisamente, aproximar a Empresa do público infantojuvenil das regiões onde está inserida, bem como de toda a comunidade urbana através de ações lúdico-pedagógicas que levamos a cabo em estreita ligação com a comunidade escolar.

Com esse objetivo em mente, em fevereiro deste ano, o “Dá a Mão à Floresta” lançou um novo website e revista com uma maior quantidade e diversidade de conteúdos didáticos e interativos, totalmente pensados para os mais novos.