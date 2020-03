As reduções, em particular de dióxido de azoto (NO2), devem-se à redução de tráfego e de outras atividades, especialmente em cidades com medidas de contenção, diz a AEA num comunicado hoje divulgado.

A AEA diz que recebeu muitas perguntas sobre o impacto das fortes medidas para travar a propagação do novo coronavírus, que provoca a covid-19, na qualidade do ar na Europa.

“Os dados da AEA mostram uma imagem precisa da queda da poluição atmosférica, especialmente devido à redução do tráfego nas cidades. No entanto, abordar problemas da qualidade do ar a longo prazo requer políticas ambiciosas e investimentos continuados. Como tal, a atual crise e os seus múltiplos impactos na nossa sociedade vão contra o que procuramos alcançar, que é uma transição justa e bem trabalhada para uma sociedade resiliente e sustentável”, responde o diretor executivo, Hans Bruyninckx.

Em Lisboa, segundo os dados, os níveis médios de NO2, um poluente emitido especialmente pelos transportes rodoviários, caíram 40% de uma semana para a outra. Comparando com o mesmo período do ano passado a redução foi de 51%.

As reduções verificam-se em muitas cidades europeias. De acordo com o documento, em Milão (Itália) as concentrações médias de NO2 no último mês desceram 24% em relação ao mês anterior, um valor similar ao de Roma. Em Barcelona (Espanha) a queda de NO2 foi de 40% de uma semana para a outra e em Madrid a redução foi de 56%.