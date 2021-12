A pensar num futuro mais sustentável, a GoParity vem, mais uma vez, dar a oportunidade a todos de participarem numa solução de investimento ético, através de cartões oferta digitais ou físicos - plantáveis -, que começam a partir dos 5 euros, para investir em projetos de impacto positivo.

Partilhe o seu compromisso com um mundo mais verde e mais humano com esta oferta que promove a mudança - ao oferecer um cartão oferta de Natal, está a contribuir para a realização e materialização de projetos de impacto social e ambiental, mas também a promover a mudança que quer ver no mundo ao encorajar e dar a possibilidade a mais pessoas de fazer o mesmo ao investir nestas soluções.

Como funciona?

1. Se quiser a versão digital, pode pagar com cartão e receber o cartão no seu email na hora.

2. Se quiser uma versão impressa, pode escolher um cartão plantável com possibilidade de escrever o nome do presenteado.

3. São ambos encomendados no site a partir de 5€.

4. Quem recebe o cartão oferta poderá utilizar o código e investir o montante que recebeu, ou complementar esse investimento com o montante adicional que pretender, após se registar na plataforma.

5. O investidor contribui assim para o montante total necessário para concretizar o projeto que escolher e passa a receber o valor do empréstimo e os juros de acordo com cada projeto.

6. O cartão-oferta pode ser usado até janeiro e a versão física pode ser plantada.

“A resposta à pandemia trouxe uma aceleração da atividade económica à qual o nosso planeta e infraestruturas não estavam prontos para responder. Esse efeito fez-se sentir do preço da eletricidade e dos combustíveis, à falta de recursos, acentuando ainda mais um modelo económico-social insustentável que favorece as desigualdades económicas e que prejudica irreversivelmente o meio ambiente", diz Nuno Brito Jorge, CEO da GoParity.

"Este contexto faz deste Natal um desafio ainda maior no que respeita à sustentabilidade das nossas escolhas e consumo: se mais do que nunca queremos mostrar a nossa gratidão e amizade àqueles que temos à volta e que connosco estiveram nestes tempos difíceis, este é também um momento de fazer escolhas conscientes e de liderar pelo exemplo. É a pensar nisso que deixamos à nossa comunidade o desafio de tomar uma decisão sustentável quando escolher os presentes, este ano.”

O impacto é mensurável e os investidores podem consultar as métricas de sustentabilidade para as quais contribuíram: CO2 evitado, árvores plantadas, energia limpa gerada, ou criação de postos de trabalho, por exemplo.

Sempre que um investidor individual ou uma empresa efetua um investimento através da GoParity, consegue monitorizar o seu impacto e ver a mudança que possibilitou.

De entre os vários projetos possíveis de investir através da GoParity, encontram-se projetos de energia solar, projetos de reflorestação, projetos de eficiência energética, projetos de economia circular, entre muitos outros que cumprem pelo menos um dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas.