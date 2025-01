Quando começa a pesquisar sobre as melhores formas de investir, é natural que surja várias vezes a frase: “precisa de diversificar a sua carteira de investimentos”. Afinal, esta é considerada a fórmula de sucesso para rentabilizar o seu dinheiro com o nível de risco mais equilibrado.

Mas, para ter uma carteira de investimento diversificada à sua medida, precisa de saber qual é o seu perfil de investidor, que tipo de investimentos existem e que estratégia quer adotar para rentabilizar o seu dinheiro.

No entanto, não construa a sua carteira sem antes ter um fundo de emergência criado, que cubra todas as suas despesas fixas durante três a 12 meses.

A seguir, saiba como criar uma carteira de investimento diversificada de acordo com o seu perfil de investidor.

Qual é o seu perfil de investidor?

Antes de investir uma parte das suas poupanças, precisa de ter consciência que o mundo dos investimentos tem sempre riscos associados. E como nem todas as pessoas lidam com o risco da mesma forma, deve saber, antecipadamente, qual é o seu perfil de investidor para escolher os produtos financeiros mais adequados para si.

Além disso, a estratégia de investimento depende muito dos seus objetivos e até da sua idade (quanto mais jovem for, maior é a capacidade para recuperar perdas). Por isso, para alcançar bons resultados, simule qual é o seu perfil de investidor, para confirmar se tem um perfil defensivo, moderado, dinâmico ou arrojado.

Escolha a estratégia da sua carteira de investimentos

Para definir a sua estratégia, estabeleça o montante inicial que pretende aplicar e os seus objetivos de investimento. A partir daí, avalie os tipos de ativos e as respetivas percentagens que vão diversificar a sua carteira de investimentos.

Depois, tendo em conta o capital e o objetivo, estabeleça o horizonte temporal dos seus investimentos, ou seja, se vai investir a curto ou a longo prazo.

Mas se ainda não sabe qual é a linha temporal que pretende, saiba que os investimentos de curto prazo (inferiores a cinco anos) envolvem um risco mais baixo. Logo, o retorno é menor.

Quanto aos investimentos de longo prazo (superiores a cinco anos), envolvem um risco mais elevado, dado que são mais voláteis. No entanto, existe a possibilidade de obter um retorno maior, se o valor de mercado dos ativos subir significativamente com o tempo.

Por fim, é fundamental avaliar o retorno face ao risco dos seus investimentos. E é aqui que entra a necessidade de diversificar a sua carteira com vários tipos de ativos, prazos e, se investir em ações, setores de atividade e geografias. Desta forma, consegue minimizar as eventuais perdas que podem ocorrer.

Produtos financeiros aconselháveis para ter uma carteira de investimentos diversificada

Consoante o seu perfil de investidor, existem produtos financeiros mais apropriados para diversificar a sua carteira de investimentos.

Defensivo: A carteira deve ser composta maioritariamente por ativos de capital garantido (entre 60% e 80% do total da poupança). Exemplos: depósito a prazo, Certificados de Aforro e do Tesouro ou seguro com capital garantido.

Moderado: Os ativos de capital garantido devem rondar entre os 40% e 60% do total do capital. Quanto aos ativos um pouco mais arriscados podem representar entre 30% e 50%. É aconselhável escolher ativos de risco como ações de grandes empresas (bom histórico e com estabilidade), ETF, fundo de investimento imobiliário ou PPR.

Dinâmico: 60% e 80% de ativos de maior risco, como ações, obrigações, ETF, fundos PPR e fundos de investimento imobiliário. Recomenda-se que tenha entre 10% e 20% em ativos de capital garantido. Pode ainda investir uma pequena fatia do capital em ativos complexos com uma volatilidade mais elevada.

Arrojado: A carteira de investimento deve ser composta por ativos de risco elevado (entre 70% e 90%). Opte por ações, obrigações, fundos e ETF numa estratégia de longo prazo. Mas reserve entre 5% e 10% para ativos de capital garantido.