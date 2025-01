Já pode começar a fazer as contas ao salário líquido que vai receber em 2025. O Governo já publicou as tabelas de retenção na fonte. Em relação à versão que esteve em vigor em novembro e dezembro de 2024, houve alterações nos escalões (até porque era preciso acomodar a subida do salário mínimo), mas as taxas ficaram iguais.

Saiba o que pode esperar em 2025.

Salário mínimo: Mais 44,50 euros líquidos

Em termos brutos, o salário mínimo subiu de 820 euros no ano passado para 870 euros em 2025. Assim, as tabelas de retenção na fonte foram ajustadas em conformidade para isentar este valor do pagamento de IRS.

No entanto, quem recebe o salário mínimo também tem de descontar 11% para a Segurança Social. Contas feitas, quem está neste patamar de remuneração vai levar para casa 774,30 euros líquidos por mês (em 2024, o salário mínimo líquido era de 729,80 euros).

O que acontece aos outros salários?

O Governo atualizou o limite de todos os escalões e aumentou o valor da parcela a abater em cada um deles. De resto, o valor a abater por dependente mantém-se entre 21,43 e 42,86 euros.

Mas vamos à comparação com as últimas tabelas que estiveram em vigor e que foram usadas em novembro e dezembro de 2024.

Um salário bruto de 950 euros, por exemplo, descontava 16,50% e passou a descontar 13%. Isto porque baixou do terceiro para o segundo escalão. No caso de um contribuinte solteiro e sem dependentes, o salário líquido em 2025 é de 809,50 euros, um aumento de 23 euros em relação aos 786,50 euros de 2024.

Já quem recebe 1.400 euros brutos vai descontar entre 13,20% e 25%. Se for casado, único titular de rendimento e tiver um dependente a cargo, passa de receber 1.204 euros para 1.205 euros. Um aumento quase nulo, portanto.

O último exemplo vai para quem receba 2.000 euros brutos por mês. Apesar de as taxas serem as mesmas que em 2024 (entre 20,18% e 32%), a parcela a abater passou para entre 218,43 euros e 313,99 euros. Uma pessoa casada, num agregado com dois titulares de rendimentos e dois dependentes, vai ter um aumento líquido de quatro euros: de 1.493 euros para 1.497 euros.

Pode ficar a saber quanto vai receber em 2025 com a ajuda do Simulador de Salário Líquido do Doutor Finanças.