A FAMEL está de volta e agora é amiga do ambiente

Corria o ano de 1975 e o rugido da recém-lançada Famel XF-17 espalhava-se por Portugal, daquela que mais do que uma motorizada, se tornaria um objeto de culto nas décadas seguintes. Foram-lhe dedicadas músicas, imagens e criados slogans, tornando-se um dos ícones do país no final do século XX, até ao encerramento da marca em 2002.

Relançada em 2017, a Famel tem vindo a desenvolver o novo modelo: “Foi um processo longo, porque queríamos garantir não só a qualidade do produto final, mas também a fidelidade ao modelo que encantou os fãs da marca durante décadas. Estamos muito satisfeitos com o resultado", diz Joel Sousa, (re)fundador da Famel.

A nova E-XF tem dois modelos, a Café Racer (que dá para apenas um ocupante) e a Clássica (para dois ocupantes), podendo ambas vir em duas versões, equivalentes a cilindradas de 50 e de 125 centímetros cúbicos, com preços estimados entre os 4.499 euros e os 5.899 euros. O modelo de 50cc tem uma autonomia estimada de 70km (podendo ir aos 120km com uma segunda bateria) ao passo que o de 125cc, com duas baterias, tem autonomia estimada de 120km.

Ambos os modelos, na sua versão 125, têm também a versão exclusiva e limitada de Embaixador, numerada de 1 a 300, com detalhes de design únicos e que serão as primeiras a ser entregues no primeiro trimestre de 2023, e a entrega das restantes estima-se para o segundo trimestre.

A versão Embaixador tem um valor total estimado de 5.499 euros e o valor de pré-encomenda de 600 euros, sendo que as reservas realizadas na Expomoto terão um desconto de 10% no valor total da mota.

Curiosidades sobre a nova FAMEL E-XF

- Custa menos de 1 euros a carregar e a carga total - dos 0% aos 100% - demora, em média, 5 horas;

- Os novos modelos atingem até 100km/h;

- A principal diferença entre o modelo Café Racer e a Clássica é a posição de condução e o número de lugares: Café Racer leva um ocupante e a Clássica dois;

- A versão Embaixador – apresentada na Expomoto – é uma edição limitada e, mediante disponibilidade, o cliente pode escolher o seu número preferido entre 1 e 300.

O que é a FAMEL?

A FAMEL foi uma das maiores empresas de motorizadas de Portugal entre as décadas de 1960 e 1980 com fábrica sediada em Águeda. Ainda hoje são popularmente conhecidas com as “FAMEL Zündapp”, pois usavam motores da fabricante alemã de motociclos Zündapp.

A FAMEL produziu inúmeros modelos que dominaram, durante aproximadamente três décadas, o mercado de vendas português. A mítica XF-17, a motorizada mais emblemática da marca, era equipada com o motor Zündapp de 5 velocidades, 7.1 CV e refrigerada a ar ou água.

A falência da Zündapp em 1984 prejudicou a FAMEL, que dependia muito dos motores desta empresa, acabando por falir em 2002. O último modelo saiu em 1997, designado como FAMEL Electron, que terá sido pioneiro no mercado de motociclos elétricos.

Em 2014 é anunciado o projeto de revitalização da marca e desenvolvimento de um protótipo elétrico, pelas mãos de Joel Sousa, o refundador da marca. Este plano assente em várias fases – desenvolvimento do conceito, passando depois à fase de desenvolvimento de protótipo para homologação e, posteriormente, a fase de lançamento no mercado – que culmina em maio de 2022 com a primeira apresentação ao público da E-XF na Expomoto, na Exponor.