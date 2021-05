Jogos, entretenimento, música, socialização e pesquisas sobre todo o tipo de assunto, são tudo funcionalidades que qualquer um usa num smartphone. Tendo em conta que um telemóvel está muito presente nas nossas vidas, porque não usá-lo para benefício próprio?

Assim, também o uso de um telemóvel para procurar um novo trabalho é uma ideia inteligente que oferece inúmeras vantagens como a possibilidade de consultar ofertas em qualquer altura e em qualquer lugar, prosseguir com uma pesquisa mais discreta mantendo uma resposta mais imediata, a possibilidade de comparar muitas ofertas num curto espaço de tempo mantendo o uso de filtros diversos.

Por tudo isto, a WIKO, empresa europeia de smartphones, dá-lhe algumas dicas de como utilizar o smartphone para procurar emprego.

1. Instale as aplicações certas

Existem muitas aplicações de procura de emprego, mas muitas delas têm processos demorados ou demasiado burocráticos e enfadonhos. Algumas dedicam-se a seleção de cargos de topo, como apps de headhunters, outras são especializadas em áreas especificas como as de tecnologias de informação; umas trabalham com os ainda tradicionais CV, outras com os perfis do Linkedin.

Por isso, convém saber quais as melhores aplicações para procurar o emprego que, no momento atual correspondam e respondam ao que procura. Pode descarregar aplicações que o ajudam a pesquisar empregos por palavra-chave, área específica e, ou localização.

Destas destacamos as redes sociais profissionais, que também são app de pesquisa de emprego, usadas por candidatos, mas também, pelos recrutadores e que se revelam uma ajuda importante nesta procura de trabalho porque adaptam as ofertas ao seu perfil e ao que procura.

2. No caminho certo

A procura de emprego muitas vezes, como é referido no tópico anterior, é feita através de processos complicados e há certos aspetos que não se pode esquecer de apresentar quando efetiva a candidatura, como o seu CV e a carta de apresentação.

A partir do smartphone, pode facilmente descarregar e anexar a sua documentação, desde que guardada na cloud, para que na hora de submeter a candidatura, não lhe falte nada, e poder estar entre os primeiros candidatos.

3. Ative os alarmes

Depois de descarregar as aplicações mais adequadas para si, na procura de um emprego, a partir do seu smartphone pode ativar as notificações dessa aplicação ou site para que, quando houver uma nova vaga que se ajuste ao seu perfil, não perca a oportunidade de a aproveitar de forma célere, a partir do seu smartphone, sem comprometer a necessária descrição.

4. Use as redes sociais

Sabia que os recrutadores estão hoje, mais do que nunca nas redes sociais? Além de serem um bom espaço para manter o contacto com os seus amigos e família, e partilhar diariamente as suas “stories” hoje é também um bom espaço para se dar a conhecer e estar atento aos anúncios que as empresas costumam divulgar nestas diferentes plataformas. Interaja e mantenha-se um passo à frente.

5. Prepare-se para a entrevista

No caso de a sua candidatura ter sido aceite, a fase seguinte é a entrevista. Muitas pessoas perdem pontos para os outros candidatos nesta etapa porque não vão bem preparadas ou ficam nervosas. Não deixe que isso lhe aconteça.

Pegue no smartphone uns dias antes da entrevista e pesquise sobre a empresa e a sua presença nas redes sociais. Para além de conhecer a empresa, pratique algumas respostas frequentes que são feitas na maioria das entrevistas.