Deixou tudo para o fim? É capaz de lhe sair caro! Faça uma previsão de gastos para o mês. Se ainda não o fez, não perca mais tempo e acelere o passo. Inclua, para além dos presentes, as despesas que terá no supermercado, em chamadas telefónicas e artigos decorativos. Ajuste o seus preparativos de Natal ao orçamento que tem disponível. Faça uma lista de tudo o que precisa de comprar dividindo-a em duas colunas. De um lado, coloque os itens prioritários.

No outro, inscreva os dispensáveis. Evite usar material descartável no Natal, defendendo uma estratégia de preservação ambiental atualmente muito em voga. Nada melhor do que usar uma toalha, guardanapos e loiça a sério, que pode reutilizar a seguir. Verá que, no final, sairá mais barato... e ecológico! Reduza também o uso do cartão de crédito ao mínimo indispensável. Compre apenas o que realmente pode e não se deixe iludir pelo consumismo da época.

Aproveite as promoções de última hora nas lojas físicas e também nos sites de comércio digital, iniciativas comerciais que são muito comuns nesta época do ano e que compensam imenso. Nesta altura, muitos estabelecimentos comerciais desenvolvem campanhas em que se compram três artigos e se pagam apenas dois. Uma excelente oportunidade de conseguir satisfazer um maior número de familiares, amigos e até colegas, sem fazer derrapar as suas finanças. As promoções dos hipermercados e dos supermercados com descontos imediatos e descontos extra em cartão são outra forma de rentabilizar o seu investimento. Use-os para as prendas e para a comida das festas.

Outra hipótese é inovar na troca de presentes, como muitas famílias têm vindo a fazer. Sugira dar só às crianças, siga o modelo do amigo secreto em que se oferece apenas um presente a alguém pré-definido ou peça a cada um que traga um presente, reúna-os no saco do Pai Natal que, através de rifas ou jogos de adivinhas, distribuirá por todos. Em voga estão também os calendários de Advento. Pode abri-los e usar os produtos para repartir como presente.