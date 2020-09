É simplista afirmar que o Marketing de Influência é uma forma de rentabilizar o trabalho do influenciador?

No Marketing de Influência, os seguidores e o alcance são métricas importantes, mas não são as únicas. Na realidade, é possível que nem sequer sejam as mais importantes, mas é as que as marcas mais valorizam. É óbvio que as marcas olham para o número de seguidores que um influencer tem quando querem determinar o seu raio de influência, mas é preciso ir mais longe. Uma marca deve consultar sempre uma agência de marketing de influência para garantir que vai trabalhar com os criadores de conteúdos corretos, e principalmente que os mesmos conseguem conversão para os objetivos de cada projeto.

créditos: Diego PH/Unsplash

Continuando na questão do valor, no mundo de um influenciador o erro pode pagar-se caro? Quais são os pecados maiores que podem deitar tudo a perder nesta atividade?

Na minha opinião, o maior erro é quando um influenciador deixa de ser genuíno. A sua audiência sente logo e, de imediato, o influenciador arrisca perder a credibilidade junto a sua audiência e marcas.

Portugal é um bom país para influenciadores, ou prefere abordar a questão numa perspetiva de que as oportunidades [neste caso por parte dos influenciadores] fazem-se?

Financeiramente, Portugal é já um bom país para influenciadores. Obviamente que existem mercados que compensa muito mais, mas todos os anos aumenta o orçamento para investimento em marketing de influência. Eu trabalho o lado de criar oportunidades juntos das marcas para novos projetos, para lançar novas ideias. Esse é o meu papel, juntar as marcas com criadores de conteúdo.

Imaginemos que me sento à sua frente e que lhe digo: “quero tornar-me influenciador”. Qual é a primeira pergunta que me faz?

Normalmente antes de fazer a pergunta tento saber mais da pessoa, e preparar a reunião. Além de muito trabalho, sem talento ou algo que se destaque não é possível fazer milagres.

Além de talento, na minha opinião o grande “segredo” é sempre manter autenticidade e genuinidade. Acredito que o sucesso e principalmente manter o sucesso só depende disto. As pessoas não estão só fartas de publicidade tradicional. Nem estão só fartas dos meios de comunicação de sempre, como os jornais e a televisão - a “Netflix” é um mundo à parte, obviamente -. As pessoas também estão fartas de tudo o que soa a falso, ou, para usar um termo muito em voga no mundo das redes sociais, e não só, estão fartas de fake. Por isso insisto tanto, quando falo de influenciadores, na importância de se ser autêntico e genuíno.

créditos: Diggity Marketing/Unsplash

Que requisitos deve cumprir o influenciador?

Não existe requisitos, mas sim muito trabalho como indiquei. Depois de avançar é preciso montar uma estratégia de conteúdos, isto não é desvirtuar a autenticidade, mas sim trabalhar o algoritmo das redes sociais para mais rapidamente aumentar seguidores e engagement. É necessário pensar em que redes sociais vamos estar, se é preciso investir em equipamentos, entre outros aspetos.

Miguel, um bom influenciador tem de saber contar uma boa história? Quais são os ingredientes para essa boa história?

Um bom influenciar tem que obrigatoriamente saber contar histórias. Os grandes influenciadores que nasceram no Youtube e agora no Instagram, contaram a sua história desde o início. Quem os segue sabe quase tudo sobre eles, e sabem tudo o que esta acontecer e o motivo. Isto é muito importante para criar ligações emocionais entre os influenciadores e a sua audiência.

“Um bom influencer, ao fazer uma crítica de um produto, irá dizer exatamente o que pensa”. As palavras são do Miguel, no seu livro. Um influenciador consegue tornar rentável o seu negócio mantendo a isenção? Penso, por exemplo, aqueles apoiados por marcas.

Aqui dou a minha opinião, eu não aceito trabalhar uma campanha que não acredito na ligação do influenciador com a marca. O influenciador tem sempre de experimentar a marca, testar tudo para depois dar o ok que concorda em trabalhar com a marca. Só assim garantimos efetivamente que aquele criador de conteúdo vai falar exatamente o que pensa, o que nem sempre precisa de ser 100% bom para a marca.

Acho importante passar mesmo o que pensa e apontar o que pode não estar tão bem. Obviamente que as marcas depois validam o conteúdo, mas felizmente muitas marcas já entendem que é preciso este lado de testemunho e isenção real.

créditos: Steve Gale/Unsplash

Quantidade pode não significar qualidade. Ter muitos seguidores é condição para se ser um bom influenciador?

Não, aliás muitos seguidores, muitas vezes significa engagement mais baixo e menor interação com os seguidores. Mais importante que o número de seguidores é ter feedback dos conteúdos. Frequentemente vejo posts de grandes influenciadores com perguntas, e as respostas são as mesmas de sempre...estás tão bonita, linda e por aí. Mas, na realidade, o influenciador fez uma pergunta que ninguém responde. Isto para mim não é ser bom influenciador.

O consumidor é inteligente, percebe a “manipulação”. As marcas sabem-no e procuram novos formatos de marketing. A influência é um deles. Não corremos o risco de uma sobre-exploração do formato, com cansaço do consumidor?

Não acredito que possa existir esse cansaço. Tal como anúncios de televisão, outdoors na rua, ou outros. Desde que o trabalho seja bem feito (o que não é fácil) o marketing de conteúdos/influência vai crescer muito nos próximos tempos.