Porque deixámos de escutar os outros? Jornalista norte-americana Kate Murphy visitou cinco continentes para encontrar a resposta

Vivemos num mundo ruidoso. Sobrepomos conversas, afirmamos pontos de vista, gerimos a nossa marca pessoal nas redes sociais, cuidando que acumulamos “gostos” e seguidores. Aprendemos a liderar conversas, a motivar e a confiar na tecnologia como potenciadora das nossas opiniões. Mas, será que realmente estamos a ouvir os outros? E quem nos escuta? A norte-americana Kate Murphy, jornalista, colaboradora nas páginas do jornal “New York Times”, lançou-se numa investigação sobre a arte perdida de saber escutar o próximo. Kate entrevistou centenas de pessoas, em cinco continentes, apoiou-se em estudos de sociologia, psicologia e neurociência para nos revelar tudo o que perdemos quando não escutamos o outro.

Em Portugal, a jornalista chega aos escaparates com o livro “O que perde quando não está a ouvir” (edição Planeta). Mote para o SAPO Lifestyle falar com a autora e perceber como retomarmos o caminho empático de sabermos escutar.

Questão que se torna premente numa época marcada pelo afastamento social provocada pela crise pandémica em torno da COVID-19: “com o mundo efetivamente em pausa por causa da pandemia, esta é uma oportunidade extraordinária para ouvir aqueles que nos estão próximos” refere a autora. “Só assim seremos capazes de melhorar o conhecimento de nós próprios, aumentar a nossa criatividade e felicidade e nos relacionarmos verdadeiramente com os outros”.

O seu livro ensina-nos a “arte perdida” de saber ouvir e fazer-se ouvir. Em que ponto da história humana perdemos essa qualidade?

É um processo gradual. Ao longo do século passado, à medida que a tecnologia competia cada vez mais pela nossa atenção, o tempo médio que as pessoas dedicavam a ouvir-se durante as horas de vigília diminuiu quase para metade. E a tendência só se acelerou com as empresas de tecnologia que desenvolvem aplicações e dispositivos especificamente projetados para se apropriarem da nossa atenção. É claro que não é apenas a tecnologia o motor para esta questão, também existem fatores sociais, políticos, psicológicos e até ambientais que nos impedem de ouvir.

Desde tenra idade, temos a falsa ideia de que ouvir é ser submisso. Somos ensinados a liderar a conversa, não a segui-la. Além disso, divisões políticas e conflitos culturais tornaram quase herético escutar ou mesmo falarmos com pessoas que têm opiniões opostas. A cacofonia da vida moderna também nos impede de ouvir. O barulho do trânsito, a música direcionada para restaurantes e lojas, o som da televisão por cabo, dificulta o prestar atenção e o ouvir o que as pessoas dizem. Resumindo, existem vários fatores, que conjuntamente, ao longo do tempo tornaram a escuta uma arte perdida.

"Entrevistei centenas de pessoas nos cinco continentes e todos tiveram dificuldade em me dizer o que significava ser um bom ouvinte. Contudo, não tiveram problemas em referir o que significava ser um mau ouvinte", diz-nos Kate Murphy. créditos: rupixen.com

Ouvir e escutar está na nossa natureza, somos seres atentos e curiosos. Porque criamos estratégias para não escutar?

Não aprendemos nada quando falamos. Tudo sai e nada entra. Ouvir é a forma como reunimos inteligência, desenvolvemos ideias, estimulamos a criatividade e alcançamos a sabedoria. Também é essencial para estabelecer e manter relacionamentos estáveis ​​e seguros. É assim que encontramos amigos e nos apaixonamos. Uma mulher que entrevistei para o livro disse de forma memorável: "A coisa mais sexy que um homem pode fazer é ouvir-te". E isto é tão verdadeiro.

Quais os comportamentos dos maus ouvintes?

Entrevistei centenas de pessoas nos cinco continentes e todos tiveram dificuldade em me dizer o que significava ser um bom ouvinte. Contudo, não tiveram problemas em referir o que significava ser um mau ouvinte. A triste verdade é que temos mais experiência com maus ouvintes do que com bons ouvintes. Os comportamentos mais citados, relativos a maus ouvintes incluem interromper, responder vagamente ou sem conexão ao que foi dito, olhar para um telefone, relógio, ao redor da sala ou, de outra forma, estar "distante" de quem está a falar. É também comum referir-se a inquietação, como tocar na mesa, mudar de posição frequentemente, clicar numa caneta.