Não tem de ser igual a toda a gente para ter sucesso profissional e há um livro que lhe explica porquê. "Como ser diferente do rebanho", publicado em Portugal pela editora Vogais, é uma obra para todas as mulheres, que também pode ser lida pelos homens, que se sentem inconformadas com a sua carreira. Escrito a partir da história da própria autora, Jennifer Romolini, responsável de conteúdos do site Shondaland.com, mostra, com muito humor, como é possível ser diferente e ter sucesso profissional.

Para além disso, demonstra que os altos e os baixos fazem parte de qualquer percurso e que devemos aprender com eles. Jennifer Romolini começa por escrever sobre o curriculum vitae e a ensinar como deve fazê-lo. "As únicas coisas que os entrevistados/empregadores procuram por ordem de importância, são onde já trabalhou, durante quanto tempo lá trabalhou, onde estudou e que cursos tirou", realça no livro. Nas entrevistas, a especialista defende que não deve fingir ser quem não é.

Finja apenas sentir-se mais confiante do que é, que sabe o que fazer com as mãos e mais nada. De resto, como explica no livro, "é crucial que demonstre em rigor o que sabe e não sabe fazer". "Diga apenas o que fez e da forma mais direta possível. Não exagere os seus méritos. Um patrão inteligente irá perceber logo isso e não a contratará. Um patrão menos inteligente irá acreditar em si e esperar que revele essas capacidades desde o primeiro dia, o que a fará começar o trabalho com o pé esquerdo e talvez nunca recuperar", assegura. Ser persistente é um dos conselhos que dá no livro e também às pessoas que a abordam diretamente online.

Para a responsável de conteúdos do site Shondaland.com, alcançar o sucesso profissional "é um caminho tortuoso e labiríntico. É um continuum. É inesperado e estranho. Vai magoá-la e, por vezes, deitá-la abaixo", alerta. O segredo para o sucesso é ter resiliência, inteligência e audácia para continuar sempre em frente mesmo quando o mundo parece dizer-lhe o contrário. Quanto mais relevante for o seu trabalho, quanto mais contactos estabelecer, melhor. Além, claro, do pensamento positivo que também tem de ter.