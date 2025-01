Se as suas metas para 2025 incluem melhorar a forma física e reforçar as suas poupanças, saiba que estas resoluções podem estar mais ligadas do que imagina. Um estudo da Klarna, conduzido em parceria com a YouGov, revelou que manter uma rotina regular de exercício físico pode impulsionar o sucesso financeiro.

Exercício e finanças: Uma relação direta

De acordo com a pesquisa, pessoas que fazem exercício físico quatro ou mais vezes por semana têm uma probabilidade significativamente maior de possuir poupanças superiores a £10.000 (cerca de 11.500€), em comparação com apenas 25% daqueles que não praticam exercício. Além disso, estas pessoas demonstram mais disciplina em gerir os seus gastos, sendo mais propensas a estabelecer e cumprir um orçamento mensal.

Disciplina, o elo comum

“A disciplina é uma competência transferível”, explica Karin Haglund, psicóloga de consumo. Segundo Karin Haglund, os hábitos que mantêm as pessoas comprometidas com uma rotina de treinos são os mesmos que as ajudam a resistir a compras por impulso e a focar-se em objetivos financeiros de longo prazo.

O estudo também identificou outras ligações entre o exercício físico e a gestão financeira:

Disciplina na alimentação e no orçamento: Pessoas que mantêm uma alimentação saudável são 2,5 vezes mais propensas a usar ferramentas de controlo financeiro.

Quem pratica exercício regularmente tem maior probabilidade de recorrer a comparadores de preços antes de comprar. Planeamento de longo prazo: Entusiastas do exercício físico têm uma probabilidade muito maior de acumular poupanças significativas, demonstrando um forte alinhamento entre as estratégias de planeamento físico e financeiro.

Resoluções para 2025

Com o início de um novo ano, a Klarna reforça a importância de adotar hábitos financeiros saudáveis. Tal como as aplicações de fitness monitorizam treinos e progresso físico, as ferramentas financeiras da Klarna permitem aos consumidores acompanhar despesas, definir objetivos e trabalhar em direção a uma saúde financeira mais robusta.

“A nossa missão é capacitar os consumidores a alcançar as suas metas, sejam elas poupar mais, gastar de forma inteligente ou gerir melhor o orçamento”, afirma Alexandre Fernandes, Country Manager da Klarna em Portugal e Espanha.

Ao adotar estas práticas, 2025 pode ser o ano em que alinha a sua saúde física e financeira, fortalecendo o seu bem-estar.