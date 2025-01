O ano de 2025 pode marcar o início de uma jornada em que pais e filhos, juntos, cultivam as bases para a independência financeira. Com ações simples e atividades cuidadosamente planeadas ao longo do ano, é possível ensinar de forma leve e divertida conceitos como poupança, planeamento e consumo consciente, integrando-os no dia a dia da família.

Cristina Judas, especialista em Educação Financeira Infantil, desenvolveu um cronograma prático que pode ser usado para introduzir competências financeiras fundamentais às crianças ao longo deste ano.

Janeiro e fevereiro: Sonhos e gratidão

O início do ano é o momento perfeito para refletir e sonhar. Que tal criar um "Quadro dos Sonhos" em família? Peça aos seus filhos para visualizarem o que gostariam de realizar durante o ano e escolham dois desses sonhos para estabelecer metas financeiras. Além disso, introduza um Diário da Gratidão ou cartas para iniciar conversas sobre valores. Gratidão e metas andam de mãos dadas e ajudam as crianças a compreenderem a importância de poupar e planear.

Março e abril: Escolhas e semanada

Nestes meses, introduza a prática da semanada. Para crianças pequenas (3-5 anos), use um valor simbólico; para maiores de 6 anos, adote uma abordagem educativa. Aqui, o foco é ensinar como as emoções influenciam as escolhas financeiras. Utilize a técnica dos 3 Cofrinhos + 1: poupar, gastar, doar e investir. Mostre que cada escolha financeira tem um impacto e que o planeamento é essencial para alcançar objetivos.

Maio e junho: Responsabilidade e generosidade

A transição para o meio do ano é ideal para ensinar sobre responsabilidade financeira e generosidade. Crie um orçamento simples com os seus filhos e planeiem juntos como utilizar a semanada ou mesada. Inclua um objetivo de doação para uma causa especial. Esta prática ensina a importância de contribuir com a sociedade, enquanto reforça competências de planeamento.

Julho e agosto: Férias com consciência financeira

As férias de verão são uma ótima oportunidade para introduzir o conceito de planeamento financeiro de forma descontraída. Planeie um dia de férias em família com um orçamento pré-definido, mostrando aos seus filhos como tomar decisões conscientes com base nos recursos disponíveis. Ao mesmo tempo, inicie conversas sobre o regresso às aulas e como planear os gastos necessários.

Setembro e outubro: Pequenos investidores

Com o retorno das rotinas, explore noções básicas sobre investimentos e planeamento de longo prazo. Use jogos de simulação para ensinar como o dinheiro pode crescer com escolhas inteligentes. Explique conceitos como juros compostos e incentive-os a pensarem no futuro de forma estratégica e criativa.

Novembro e dezembro: Consumo consciente

Com a chegada do Natal, encerre o ano com reflexões sobre consumo consciente. Planeie as compras de Natal em conjunto, com um orçamento definido. Revisitando o "Quadro dos Sonhos", celebre as conquistas alcançadas durante o ano. Esse exercício reforça o valor das metas financeiras e incentiva a prática de escolhas conscientes, mesmo em momentos de celebração.

Ao ensinar educação financeira de forma consistente e prática, os pais ajudam os filhos a desenvolverem competências essenciais para a vida. É um presente que vai além do dinheiro – é sobre valores, responsabilidade e liberdade.