Uma das medidas implementadas pela banca em Portugal passa por criar pacotes de serviços sem comissões, de modo a incentivar o relacionamento bancário à distância. Deve conhecer essas medidas e como podem influenciar o seu orçamento familiar. Em alternativa, poderá procurar bancos que não lhe cobram essas comissões ou aderir a pacotes de serviços que lhe tragam mais benefícios.

3. Veja como pode cortar as despesas em casa

Um grande foco de despesas prende-se com alguns contratos que temos em casa. Falamos de contratos como os alarmes (que servem de pouco, daí terem períodos de fidelização), as despesas da eletricidade e do gás (poderá fazer sentido aproveitar alguma promoção para juntar os dois serviços e poupar com isso) ou as despesas com telecomunicações (poderá renovar o período de fidelização para poupar algumas dezenas de euros todos os anos). Neste contexto, sugerimos duas medidas adicionais:

Se tem três ou mais filhos, apresente a declaração de IRS junto do comercializador de água do seu concelho e irá conseguir baixar o seu escalão de consumo e com isso baixar o custo por consumo;

Se tem abono de família, envie o comprovativo ao seu operador de eletricidade e de gás e peça o acesso à tarifa social. Na prática, irá conseguir descontos muito interessantes sem fazer praticamente nada.

4. Analise a sua carteira de seguros

Esta crise pandémica veio colocar em causa a importância de ter uma boa carteira de seguros. Na prática, dispor de um bom seguro de saúde poderá fazer toda a diferença se quiser ter acesso a cuidados de qualidade, a tempo e horas. Por outro lado, é sempre possível reduzir os seus encargos no seguro de vida do crédito habitação, no seguro automóvel ou mesmo cortar algum seguro que tem e não serve para nada (acredite que é bem possível que os tenha).

5. Explore a lógica das moratórias no crédito

Alguns bancos têm vindo a apresentar medidas avulsas sobre moratórias nos contratos de crédito. Ainda não sabemos a sua extensão pois o Banco de Portugal terá de apresentar as suas orientações. O que sabemos é que estão a surgir novas medidas que poderão ser úteis. No entanto, deixamos um alerta. Aproveitar uma moratória pode fazer sentido desde que enquadrada numa estratégia de poupança e de corte de custos e nunca como uma forma de empurrar o problema para a frente, pois corre o risco de ficar mais endividado e de vir a ter problemas no futuro.

6. Aproveite o tempo para colocar a documentação em ordem

Uma das grandes dicas de finanças pessoais que lhe podemos dar é que tenha a sua documentação financeira em ordem. Ter um registo dos seus contratos é fundamental para que consiga reagir rapidamente em caso de necessidade.