Hoje em dia, contratar um crédito pessoal é um processo simples e, em alguns casos, de rápida aprovação quando estão reunidas as condições legais necessárias.

Embora este produto financeiro permita ter acesso a um empréstimo sem grandes complicações para concretizar os seus objetivos, não deve tomar esta decisão por impulso. Afinal, vai ter de suportar uma prestação durante alguns anos que vai pesar no seu orçamento familiar. E caso se precipite, pode acabar a pagar taxas mais elevadas e até cair num esquema ou numa burla. Por isso, neste artigo, conheça alguns cuidados a ter antes de contratar um crédito pessoal.

Os principais cuidados a ter antes de contratar um crédito pessoal

Analise se precisa mesmo de pedir um crédito pessoal

Quando pede um crédito pessoal, deve saber que além do valor solicitado tem de suportar juros, comissões e encargos associados a este financiamento. Logo, o valor final, vai ser superior ao que pediu.

Por isso, avalie se consegue juntar o dinheiro que precisa durante alguns meses em vez de comprar no imediato. Se conseguir, vai comprar o produto a pronto pagamento e poupar um valor significativo.

Verifique os encargos e condições do financiamento

Como referido, a contratação de um crédito pessoal implica ter de suportar vários encargos. Além disso, dependendo do montante, finalidade e até da própria instituição de crédito, pode ter condições distintas. Dito isto, é fundamental que antes de dar este passo tenha várias propostas em mãos. Assim, pode verificar através da TAEG e do MTIC o custo total de cada crédito e ver qual é a solução mais vantajosa para si.

Mas não fique por aqui. Leia com atenção a Ficha de Informação Normalizada (FIN), pois é neste documento onde constam todas as condições de utilização, valor da prestação, montante total do crédito, prazo, condições de reembolso, garantias, condições do reembolso antecipado e encargos com o seu financiamento.

Consulte a lista de instituições que podem conceder um crédito pessoal

Atualmente, existem algumas burlas financeiras em nome de entidades que não estão autorizadas a conceder um crédito pessoal. E para evitar este tipo de esquemas, antes de contratar o seu crédito, consulte a lista de instituições aprovada pelo Banco de Portugal. Caso a entidade não esteja registada nesta lista, não forneça nenhum dado pessoal.

Desconfie de promessas e propostas muito tentadoras

Lembra-se do ditado “quando a esmola é demais, o pobre desconfia”? Quando falamos de créditos, todos os consumidores devem desconfiar quando as condições apresentadas são tão vantajosas face às restantes instituições de crédito, que parece um negócio irresistível.

Embora existam campanhas promocionais ao longo do ano, quando as condições oferecidas não se enquadram minimamente no mercado, o mais provável é que esteja perante uma burla em nome de uma instituição financeira credível.

Contudo, saiba que é possível detetar estes esquemas. Se surgir um contacto ou aparecer uma publicidade com uma campanha muito tentadora, confirme o domínio do site, os contactos apresentados e certifique-se que é direcionado para as páginas oficiais da instituição de crédito em questão.

Recuse contratos com pagamentos antecipados e que pedem como garantia os seus bens

É verdade que a aprovação de um crédito pessoal é bastante rápida e sem grandes burocracias. Mas é preciso ter cuidado com os anúncios que surgem da possibilidade de um financiamento fácil, rápido, sem custos e burocracias. Afinal, estamos a falar de um crédito. E este carece sempre de uma análise prévia.

Se a entidade ou particular não faz essa análise, pode estar perante uma burla. Nestes casos, o valor do financiamento só é liberto se pagar antecipadamente uma comissão, seguros, impostos ou até uma taxa de transferência internacional. Contudo, nenhuma instituição de crédito credível procede desta forma, pois este tipo de pagamento nunca é feito antes de assinar o contrato.

Já se lhe for pedido como garantia os seus bens, móveis ou imóveis, recuse sempre este pedido. Caso não o faça, corre um risco muito elevado de perder os seus bens.

Lembre-se que existem esquemas e burlas financeiras em diversos formatos, por isso, proteja-se.