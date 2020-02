Na semana passada trouxemos algumas estratégias para o ajudar a reduzir nas refeições fora de casa e que tanto prejudicam o orçamento familiar. Contudo, por um motivo ou outro, revela-se praticamente impossível para muitas pessoas. A pensar nisso, juntámos algumas dicas para que, mesmo fazendo refeições fora, não comprometa as suas finanças pessoais.

1. Esteja atento às promoções

Hoje em dia, são várias as apps que o podem ajudar a poupar dinheiro. Antes de decidir onde vai comer, verifique que ofertas estão em vigor nos restaurantes apresentados nestas aplicações. Ao reservar mesa através delas pode ainda conseguir preços mais baixos.

2. Aproveite os pratos do dia

Sempre que for comer fora, aproveite para pedir os pratos do dia que, por norma, estão a um preço mais reduzido que os pratos que se encontram no menu habitual do restaurante.

3. Adira ao cartão de cliente