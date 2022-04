Fim de semana prolongado, rever a família e partilhar bons momentos à mesa: para muitos, estes são os motivos que fazem desta época, uma altura tão especial.

No entanto, e apesar de ser por uma boa causa, existem despesas que acabam por ter um peso significativo na carteira de muitos portugueses.

As prendas para os afilhados, a ementa para o almoço de Páscoa ou a energia que acaba por se gastar na cozinha a preparar tudo para receber os convidados...tudo isto implica custos adicionais que, de forma mais ou menos significativa, afetam o seu orçamento deste mês.

Porém, isso não quer dizer que deva abdicar destes pequenos prazeres, mas sim, que considere uma forma mais económica de os fazer. E isso passa por pôr em prática simples truques de poupança já no próximo domingo. A Selectra -especialista em tarifas de eletricidade e gás- explica-lhe tudo.

Controle a temperatura de sua casa

Providenciar um ambiente confortável não significa ter de ligar o aquecimento para valores semelhantes aos de um dia de verão! Isto é, uma temperatura média de 20o graus deverá ser mais que suficiente para garantir um ar ameno, principalmente se não existirem fugas de ar dentro da área que pretende aquecer.

Além disso, qualquer grau adicional tem a capacidade de aumentar a sua conta de eletricidade em cerca de 7%, e isso é algo que deve com certeza, querer evitar.

Limite o consumo de dispositivos eletrónicos

A Páscoa caracteriza-se por momentos de união em família, certo? Então dê continuidade a esta tradição e deixe os dispositivos eletrónicos de lado neste dia.

Para além de ser uma oportunidade para conviver com os seus entes mais próximos, é também uma excelente forma de poupança de energia.

Privilegie a iluminação natural

Se o dia assim o permitir, abra as cortinas de sua casa e deixe que o sol ilumine o seu interior. Não são raras as vezes que ligamos as luzes antes de anoitecer, sem sequer considerarmos esta hipótese mas, de facto, para atividades que não requerem grande esforço ocular, a iluminação natural é perfeitamente capaz de assegurar essa função.

E agora que entrámos recentemente no horário de verão, as oportunidades para poupar energia são ainda maiores.

Torne as descargas de autoclismo mais eficientes

Se está à espera de receber visitas durante estes dias, é provável que o número de descargas do seu autoclismo dispare. Mas sabia que só o simples ato de encher uma garrafa com água e colocá-la dentro do depósito, consegue aumentar consideravelmente a sua eficiência energética? E para além disso, tem ainda a vantagem de reduzir a quantidade de água que é libertada em cada descarga.

Tenha atenção às panelas que utiliza

Cada panela tem o seu lugar no fogão! Ou, melhor dizendo, os tachos pequenos destinam-se às bocas mais pequenas e as maiores, ocupam os espaços superiores.

Isto porque, ao utilizar uma panela que não se adeque ao tamanho do fogão, muita energia acaba por ser desperdiçada, sendo que nem sequer contribui para que os alimentos sejam confecionados mais rapidamente.

Ligar o fogão no máximo, não ajuda a cozinhar mais depressa

Quando se atrasa a confecionar o almoço, o seu primeiro instinto é colocar a potência do fogão no máximo? Fique a saber que isso não acelera automaticamente o processo.

A melhor maneira de garantir que tem o almoço preparado a horas para receber a sua família, é cortando os alimentos em pedaços mais pequenos e tapando a panela durante a sua confeção. Desta forma, poupa não só tempo como também energia!

Deixe a tarefa de lavar a loiça para a máquina

Depois de almoço, é natural que alguém se ofereça para lavar a loiça, mas o melhor é mesmo recusar gentilmente essa oferta já que, utilizar a máquina é consideravelmente mais barato e gasta muito menos recursos.

No entanto, para que este aparelho possa ser totalmente eficiente, deve ser utilizado na sua capacidade máxima e de preferência, num programa “eco” que consegue reduzir o consumo de eletricidade em até 45%.