Com 2025 à porta, é fundamental que antes de terminar o ano organize as suas finanças pessoais. E se quer ter menos encargos e obter uma poupança atrativa no próximo ano, precisa de rever a sua carteira de seguros, renegociar contratos de crédito (e não só) e atualizar o seu orçamento familiar.

Neste artigo, conheça o que deve ter em conta ao olhar para a sua carteira de seguros.

O que fazer para conseguir as melhores condições do mercado?

Para conseguir obter as melhores condições do mercado, deve identificar quais são as suas necessidades atuais. Olhe para as coberturas que tem em cada apólice e confirme se precisa de adicionar ou remover algumas coberturas.

Uma carteira de seguros, pode ser composta por diversos seguros, como:

Seguro de vida;

Seguro automóvel;

Seguro de saúde;

Seguros do crédito habitação (seguro de vida do crédito habitação e seguro multirriscos);

Seguro de crédito;

Seguro de animais domésticos;

Seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores independentes;

Entre outros.

Quantos mais seguros tiver, maior é a possibilidade de ter coberturas repetidas em diferentes apólices. Dito isto, analise com calma todas as coberturas contratadas e se identificar que existem coberturas repetidas não hesite em contactar a seguradora em questão para que essa seja excluída. Ao remover uma ou mais coberturas, os seus encargos vão diminuir.

Após esta análise, já está em condições para saber quanto paga atualmente pelas coberturas essenciais para si. Logo, é hora de ver o que as outras seguradoras têm para oferecer através de várias simulações. Desta forma, tem a possibilidade de conhecer os valores mais competitivos do mercado e negociar as condições dos seus seguros ou mudar de seguradora.

Dicas para reduzir os encargos com a sua carteira de seguros

Embora seja essencial identificar as suas necessidades, verificar se tem coberturas duplicadas e pedir simulações a outras seguradoras, existem outros aspetos a ter em consideração se quer reduzir os encargos com os seus seguros.

De uma forma resumida, deve: