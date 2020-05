Poupar pode ser uma tarefa mais fácil do que imagina, principalmente em tempos como este que estamos a atravessar. Num momento onde o clima é de incerteza e que muitas famílias viram os seus rendimentos serem reduzidos devido ao novo coronavírus, é mais importante do que nunca rever os seus encargos e perceber onde pode poupar.

Ao fazer uma análise sobre o estado da sua carteira, vai certamente conseguir detetar alguns erros que estava a fazer na sua gestão financeira e que podem fazer toda a diferença a longo prazo. Siga os nossos conselhos e comece já a poupar.

1 - Saiba exatamente o que gasta

Conhece exatamente todas as suas receitas e despesas? O primeiro passo para começar a poupar é conhecer quais são as suas fontes de rendimento mensais e em que é que gasta esse dinheiro. Para isso, nada melhor do que estruturar um orçamento. Pode facilmente fazê-lo listando todas as suas fontes de despesas e de receitas e os respetivos valores. Essas despesas incluem as suas despesas fixas como rendas, crédito habitação, água, luz, telemóvel, Netflix, mensalidade do ginásio, assinaturas de revistas e as despesas com os mais novos.

Já nas receitas deve incluir as suas principais fontes de rendimento que podem ir desde o salário líquido a rendas de imóveis e até ao lucro extra que consegue com aquele seu hobby.

Não precisa ser nada complicado e hoje já tem muitas aplicações à sua disposição para este efeito.

2 - Comprometa-se a pôr de lado uma quantia logo no início do mês

Depois de saber exatamente de onde vem e para onde está a ir o seu dinheiro, é altura de fazer contas e ver, por exemplo, se gasta mais do que tem. Ou se, pelo contrário, tem uma folga financeira que lhe permita poupar algum dinheiro.

Pode definir uma percentagem, como 10% do salário líquido ou um valor definido, nem que sejam 20 euros, que dá um total de 240 euros ao final do ano e que já ajuda bastante. A ideia é que não se esqueça de poupar sempre no início, e não no final do mês.

3 - Automatize a poupança

Para que não se esqueça deste compromisso, mais do que escrever na agenda ou pôr um lembrete no telemóvel, aproveite as vantagens automáticas de poupança que os bancos oferecem. Agende transferências automáticas no início do mês da sua conta à ordem para outra conta destinada ao aforro.

É possível fazê-lo e acompanhá-lo através do seu homebanking.

4 – Cancele os serviços que não utiliza

Outra forma de começar já a poupar passa por cortar nos “excessos” do orçamento familiar, que muitas vezes estão camuflados e nem dá por eles.