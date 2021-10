O final do ano está, não tarda, a bater à porta. E se quiser a máxima “Novo ano, carteira nova” para 2022, talvez esteja na altura de começar a procurar soluções que o ajudem a poupar neste último trimestre.

Há vários encargos que pode rever, seja através da mudança de hábitos, pela revisão de contratos ou pela troca de instituições que lhe fornecem serviços. Leia neste artigo seis encargos possíveis de revisão e algumas dicas para o fazer.

1. Mude os seus hábitos para poupar mais água

Se quer poupar algum dinheiro com a conta da água, existem algumas dicas que o podem ajudar a mudar hábitos em casa que se vão refletir neste gasto.

Para reduzir esta prestação pode ter mais atenção ao fechar as torneiras: desligá-las enquanto lava os dentes e ao aplicar o champô e gel durante o banho; tomar duches rápidos em vez de banhos de imersão; comprar modelos de máquinas de lavar que gastem menos; reutilizar água de cozer a massa para regar as plantas. Não cozer a comida com água em excesso; reduzir a utilização do autoclismo; instalar compressores redutores de caudal nos chuveiros e torneiras ou controlar melhor as máquinas de roupa que faz são outros hábitos que pode adotar.

2. Reduza o encargo com a energia

Para reduzir gastos com a energia pode mudar alguns hábitos em casa, comprando extensões para as tomadas que permitam ser ligadas e desligadas, ou ter mais atenção ao ligar de luzes. Neste campo, adote este pensamento: cada vez que for ligar uma luz pense se realmente precisa dela acesa.

Se quer uma poupança mais imediata, pondere mudar de fornecedor de energia. É possível que haja outro que lhe consiga oferecer as condições que tem ou semelhantes, satisfaça as suas necessidades atuais mas com uma prestação mais reduzida.

3. Reveja o seu contrato de telecomunicações

Os pacotes de telecomunicações estão constantemente a ser atualizados e, atualmente, existem inúmeras opções diferentes à sua disposição. Peça uma revisão das condições do seu contrato à instituição, pois pode conseguir mudar de pacote para um que continue a ter aquilo que deseja, mas mais barato.

Se ainda não tem nenhum pacote deste género, pode escolher um que englobe vários serviços num só: televisão, telefone fixo, tarifário de telemóveis e Internet. Pode sair-lhe mais barato ter todos estes serviços no mesmo pacote, do que em separado.

4. Mantenha a subscrição de serviços, mas pague menos

Se tem contratos realtivos à subscrição de serviços e quer continuar a mantê-los, existem formas para que este não seja um encargo elevado no fim do mês.

Caso tenha um serviço de streaming que dê para estarem a assistir várias pessoas em simultâneo, já pensou em partilhá-lo com amigos ou familiares? Desta forma, fica a pagar menos por mês uma vez que dividiriam a prestação.

5. Peça uma revisão do seu crédito habitação

Tem o seu crédito habitação faz algum tempo e nunca pediu uma revisão das suas condições e produtos associados? Faça uma pesquisa sobre que condições estão a ser oferecidas pelas instituições, especificamente no seu banco, para que tenha noção se o spread do seu contrato está atual ou se agora até consegue um melhor.

Além disso, se as suas condições de trabalho e financeiras melhoraram desde a altura em que realizou o contrato do crédito, é possível que consiga uma prestação mais reduzida ao pedir uma revisão do crédito habitação. Isto porque, se a sua taxa de esforço estiver menor agora, o banco corre menos risco com o seu empréstimo, pelo que o spread - nível de risco - vai também baixar.

6. Consolide todos os seus créditos num só

Se tem mais do que um crédito - habitação, automóvel e pessoal - já pensou em consolidar todos num só?

Esta é uma solução que, habitualmente, alivia de imediato o valor total que pagava pelos vários créditos, conseguindo uma poupança de forma rápida e numa única prestação.