No nosso quotidiano, não faltam momentos difíceis. Quantas vezes, ao longo do dia, é que se aborrece com coisas irrelevantes e sem importância, se deixa alterar por causa dos outros e fica frustrado e/ou mal-humorado? Todos estes episódios, por mais curtos que sejam, afetam a sua felicidade mas tem de aprender a contrariá-los. Quer ter uma mente feliz? Tome nota e trabalhe estas três qualidades que deve trabalhar em si, associadas a pensamentos e comportamentos que deve potenciar.

1. Maior generosidade

Lembre-se que não é superior a ninguém e de que toda a gente merece ser feliz. Em casa, na rua ou no trabalho, não julgue ninguém a priori. Procure entender as razões dos outros e adequar o seus comportamentos, evitando frases ou ações que os tornem infelizes. Ser bom faz bem e a felicidade dos outros também pode ser a sua.

2. Enfoque na disciplina moral

Controle os seus pensamentos, palavras e ações. Não fira os sentimentos dos outros só porque tem um problema do qual ninguém tem culpa. Nalguns momentos, descarregar nos outros acaba por ser o caminho mais fácil. Por tabela, são os que nos estão mais próximos (e de quem, por norma, gostamos mais) que levam. Um erro a evitar a todo o custo.

3. Mais paciência

Contemple todas as dificuldades como um modo de aprendizagem. Esta forma de encarar o seu dia a dia vai ajudá-lo a vê-las de forma mais positiva e a saber estimar mais as outras pessoas. Em períodos agitados e conturbados, como os que vivemos, a paciência é uma virtude que tende a ser relegada para segundo plano. Deixe-se de desculpas e pare para pensar. Em si, na vida... e nos outros!