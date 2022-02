Pedimos ajuda aos especialistas do Mucus, de Cumlaude Lab, um lubrificante que imita o muco cervical, facilitando as relações sexuais, para perceber qual a importância da utilização de lubrificante.

Quais os benefícios do uso do lubrificante?

Os lubrificantes são habitualmente usados para diminuir o desconforto durante as relações sexuais, promover maior prazer e performance no ato sexual.

A mucosa vaginal é naturalmente lubrificada e, através dos estímulos sexuais, ocorre um aumento da lubrificação no sentido de diminuir a fricção durante a penetração.

No entanto, existem muitas situações em que a lubrificação vaginal pode estar diminuída, como no caso das alterações hormonais durante o ciclo menstrual, a gravidez ou o pós-parto e a menopausa, bem como situações de stress e ansiedade, a toma de medicamentos ou até a má qualidade da relação sexual.

Assim, o uso de lubrificantes permite evitar os problemas ginecológicos que podem ocorrer após as relações sexuais, como as fissuras vaginais ou ardor. Além disso, os lubrificantes permitem diminuir o desconforto e, consequentemente, aumentar o prazer na penetração e melhorar a confiança.

Alguns lubrificantes possuem uma base aquosa com ácido hialurónico e uma consistência semelhante à das secreções vaginais fisiológicas, que diminui o desconforto nas relações sexuais que ocorrem com dor devido à secura vaginal, deixando a zona hidratada e suave.

Os lubrificantes devem ser testados clinica e ginecologicamente. Não deixam resíduos, não mancham, não contêm corantes, nem perfumes e respeitam os valores de pH e osmolaridade recomendados pela Organização Mundial de Saúde.

O lubrificantes podem ser usados por quem?

Os lubrificantes podem ser utilizados por todas as pessoas que pretendam aumentar o prazer durante as relações sexuais, mas também, para prevenir fissuras ou ardor após as relações sexuais, particularmente, as mulheres que sofrem de secura vaginal.

Especificamente após o parto, o uso de lubrificantes é muito importante para retomar as relações sexuais, uma vez que esta é uma fase em que, além da secura vaginal provocada pelas alterações hormonais, costuma verificar-se uma diminuição da líbido e receio das relações sexuais.

Durante a menopausa, também é importante a utilização de lubrificantes, uma vez que a secura vaginal é uma consequência da diminuição dos níveis hormonais que se verifica nesta etapa e, associada à secura, é frequente ocorrer atrofia vaginal, o que desencadeia dor nas relações sexuais.

Desta forma, o uso do lubrificante não deve ser encarado como algo que interfere na relação sexual de forma negativa, uma vez que este deve ser utilizado para melhorar o conforto e o bem-estar do casal, podendo melhorar muito a experiência de estimulação, sensações e o prazer nas relações sexuais.

Assim, durante a relação sexual, este pode ser utilizado em ambos os parceiros e pode repetir-se a aplicação, se houver necessidade.

Quando é que devem ser evitados?

Os lubrificantes devem ser evitados quando existem reações alérgicas ou hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação.

O lubrificante é adequado para sexo anal?

Na região anal não ocorre o mesmo fenómeno de lubrificação por estímulo sexual, como acontece na vagina. Assim, no sexo anal é fundamental utilizar um lubrificante para evitar o desconforto, dor e lesões.

É importante utilizar lubrificantes clinicamente testados, isentos de alergenos e compatíveis com o uso do preservativo.

Os lubrificantes comportam riscos para o preservativo?

Os lubrificantes devem ser compatíveis com o uso de preservativo e, como tal, não devem alterar a integridade do mesmo, pelo que a sua eficácia deve ser mantida.