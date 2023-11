No âmbito do Dia Europeu do Antibiótico, que se assinala no próximo dia 18 de novembro, é importante relembrar que a resistência aos antibióticos é uma das principais ameaças à saúde global, colocando em risco o tratamento das doenças infeciosas. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), Portugal é um dos países europeus com maior taxa de resistência bacteriana e é, neste sentido, que se torna essencial adotar medidas de prevenção para reverter esta tendência e evitar um problema de saúde pública maior.

A Egas Moniz School of Health & Science, que oferece cursos na área da Saúde, possui equipas de investigação que desenvolvem estudos sobre esta temática. Em colaboração com outras instituições, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de soluções que contribuam para melhorar a situação atual. Para assinalar este dia e promover a literacia sobre este tema, a instituição, que tem como foco a melhoria da saúde das populações, enumera alguns fatores a considerar sobre os antibióticos: