Com a chegada do verão e do calor, o organismo enfrenta desafios adicionais como o maior risco de desidratação e a exposição prolongada ao sol.

Manter uma hidratação adequada, privilegiar os alimentos ricos em antioxidantes e estabelecer uma rotina de fotoproteção diária são medidas essenciais para cuidar da sua saúde e o do seu bem‑estar nesta época do ano.

Adira ao Cartão Saúda Encontre nas Farmácias Portuguesas o melhor aconselhamento profissional ao mesmo tempo que poupa com o Cartão Saúda. Ainda não tem o seu? Adira aqui. Estas são algumas das vantagens: Promoções exclusivas nas melhores marcas

1€ em cada compra = 1 ponto acumulado (exceto em medicamentos)

Troque os pontos acumulados por vales de descontos ou produtos

Descontos diretos na nossa rede de parceiros Aproveite-as e reabasteça-se com as nossas sugestões!

A suplementação pode desempenhar um papel valioso na preparação para os meses quentes, uma vez que ajuda a compensar possíveis défices nutricionais e a reforçar as defesas naturais do corpo. Micronutrientes como vitaminas do complexo B, vitamina C, minerais e ácidos gordos essenciais auxiliam na produção de energia, na recuperação muscular e no apoio do sistema imunitário, enquanto o colagénio e os antioxidantes contribuem para a integridade da pele exposta ao sol.

O verão é também sinónimo de risco de agressão para a pele e cabelos, por isso é fundamental protege-los dos raios UV, da água salgada e do cloro. Rotinas que integrem limpeza suave, hidratação profunda e fotoproteção de amplo espectro ajudam a prevenir desidratação, manchas e envelhecimento precoce, garantindo uma aparência radiante e um conforto duradouro durante todo o verão.

Prepare a chegada do verão, aproveite as ofertas especiais e os descontos exclusivos do Cartão Saúda para cuidar de si e da sua família, promovendo conforto, proteção e saúde durante os meses mais quentes do ano.

Nizoral

Nizoral

Aproveite os descontos até -3 euros com o Cartão Saúda.

Nizoral é um aliado de peso no controlo da caspa e do prurido do couro cabeludo, frequentemente exacerbados pelo suor, calor e água do mar, enquanto mantém o conforto e a saúde capilar ao longo da estação.

Depuralina

Depuralina

Aproveite os descontos até -8 euros com o Cartão Saúda.

Depuralina combina fibras e extratos vegetais que favorecem a digestão e o metabolismo das gorduras, contribuindo para uma sensação de leveza e para a gestão de peso antes e durante o verão.

Colagénius

Colagénius

Aproveite os descontos até -6 euros com o Cartão Saúda.

Colagénius fornece colagénio hidrolisado reforçado com vitaminas e minerais que apoiam a firmeza da pele, a saúde das articulações e a resistência de cabelo e unhas, essenciais quando a exposição solar é mais intensa.

ISDIN BABYNATURALS

ISDIN BABYNATURALS

Aproveite o desconto de -3 euros com o Cartão Saúda.

A gama da BABYNATURALS, protege e hidrata a pele do bebé, proporcionando uma sensação agradável e relaxante.

Fortimel

Fortimel

Aproveite o desconto de -6 euros na compra de 2 embalagens com o Cartão Saúda.

Fortimel fornece proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais num formato concentrado, apoiando a manutenção da massa muscular e da energia quando o ritmo de vida e a atividade física aumentam durante o verão.