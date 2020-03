Os sapatos de salto alto conferem maior elegância à postura mas podem ser prejudiciais para a sua coluna. Apesar de terem vindo a cair em desuso nas últimas décadas, continuam a ser usados por muitas mulheres. Inúmeros especialistas recomendam, no entanto, o uso de calçado confortável, evitando os saltos altos, de forma a prevenir as dores nas costas. Os problemas ou as doenças que afetam a coluna representam mais de 50% das causas de incapacidade física.

Estas dores, que condicionam a vida de milhares, são também uma das principais causas de ausências no trabalho em todo o mundo. Entre as medidas preventivas mais relevantes para as combater, o médico ortopedista Mário Pereira aconselha a "manter a condição física, a fazer exercício físico regularmente evitando os desportos violentos, a não usar saltos altos e ainda ter muito cuidado com a postura corporal, principalmente em profissões sedentárias", sublinha.

A curvatura das costas, que é aumentada com o uso de sapatos de salto alto, tende, com o tempo, a provocar lombalgias. As mulheres que sofrem da coluna e/ou que têm dor ciática não os devem, por isso, calçar. As que sofrem de artroses nas hancas e nos joelhos também os devem evitar. Para prevenir o aparecimento destes problemas, muitos ortopedistas aconselham ainda a realização regular de alongamentos aos gémeos depois da utilização deste calçado.