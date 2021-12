Um sopro pode ser auscultado em qualquer idade – desde recém-nascidos a idosos – e não significa necessariamente a presença de uma doença cardíaca.

É comum, em crianças, a auscultação de sopros inocentes causados por um aumento do fluxo do sangue no interior do coração, por exemplo, em situações de febre. Noutros casos, no entanto, um sopro é causado por doenças cardíacas.

Nas crianças, os sopros anormais estão habitualmente relacionados com doenças congénitas, isto é, que já estão presentes no nascimento.

Nos adultos, os sopros são normalmente causados por problemas no funcionamento das válvulas cardíacas (um “aperto” ou um deficiente encerramento), na maior parte dos casos relacionados com o envelhecimento.

Sintomas

Nestas doenças existem muitas vezes outros sintomas associados ao sopro como falta de ar, cansaço ou dor no peito com esforços, desmaios ou edema (inchaço) dos pés.

O médico, através da auscultação, consegue fazer uma avaliação inicial da importância do sopro. O passo seguinte é habitualmente a realização de um ecocardiograma – uma ecografia ao coração – que permite determinar a sua causa e a gravidade.

O tratamento também depende da causa e da gravidade da doença que causa o sopro. Pode não ser necessário qualquer tratamento no caso dos sopros inocentes. Noutros casos, pode ser necessário acompanhamento médico regular para vigilância. Nas doenças graves, pode estar indicada uma intervenção (como uma cirurgia) para corrigir o problema.

As doenças valvulares dos adultos são cada vez mais prevalentes uma vez que estão, como referido, habitualmente relacionadas com o envelhecimento.

Neste sentido, não são totalmente preveníveis.

No entanto, partilham alguns fatores de risco com as restantes doenças cardiovasculares pelo que estilos de vida saudáveis no que respeita a alimentação e exercício físico, abstinência tabágica e controle da tensão arterial e dos valores de colesterol são também aconselhados para prevenir estas doenças.

Um artigo do médico Francisco Sampaio, Cardiologista e Professor Universitário.