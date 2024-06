As hemorroidas são uma condição comum durante a gravidez, frequentemente exacerbadas por fatores como alterações hormonais, aumento da pressão abdominal e obstipação.

Uma alimentação adequada e algumas estratégias podem desempenhar um papel crucial na prevenção e alívio dos sintomas das hemorroidas durante este período.

Importância da hidratação

Durante a gravidez, a ingestão adequada de água é fundamental para evitar a obstipação, um dos principais fatores que contribuem para as hemorroidas. Nesta fase, recomenda-se a ingestão de pelo menos menos 1,5 litros de água por dia.

A hidratação ajuda a manter as fezes macias, facilitando a evacuação e reduzindo o esforço necessário, o que pode prevenir a formação ou agravamento das hemorroidas.

O Procto-Glyvenol é um anti-hemorroidário, que se afigura como uma solução no tratamento de hemorroidas externas e internas, ao reduzir a permeabilidade capilar e melhorar o tónus vascular. Este é um medicamento não sujeito a receita médica, que reduz a dor, o prurido e o ardor, enquanto melhora o tónus vascular, por apresentar na sua composição um anti-inflamatório e um anestésico (o cloridrato de lidocaína atua como anestésico). Este pode ser utilizado em qualquer tipo de hemorroida, independente da sua gravidade (não tem corticoides) e por populações especiais como grávidas (a partir do segundo trimestre), lactantes e atletas de alta-competição. Utilizado por via retal, o Procto-Glyvenol aplica-se duas vezes por dia, de manhã e à noite, após higiene cuidadosa da região anal, até os sintomas agudos diminuírem. Após este período, reduz-se a posologia aplicando o creme uma vez ao dia. No que toca ao tratamento das hemorroidas internas, deverá utilizar-se o aplicador que se enrosca na bisnaga e introduzi-lo no ânus, pressionando a bisnaga a fim de introduzir uma pequena porção de creme no reto. O Procto-Glyvenol apresenta-se na forma farmacêutica de creme retal, branco, homogéneo, acondicionado em bisnaga de alumínio, com 30 g de creme retal (preço recomendado de 11,30 euros).

Fibras alimentares como um aliado essencial

Uma dieta rica em fibras é essencial para a saúde intestinal. A ingestão diária recomendada de fibra é entre 20 a 30 gramas.

Alguns dos alimentos mais ricos em fibras naturais incluem frutas, vegetais e cereais integrais.

A fibra aumenta o volume das fezes e promove movimentos intestinais regulares, ajudando a prevenir a obstipação e, consequentemente, as hemorroidas.

Evitar alimentos prejudiciais

Certos alimentos podem agravar os sintomas das hemorroidas e devem ser evitados, especialmente durante as crises hemorroidais. Alimentos picantes, bebidas alcoólicas e alimentos processados ricos em sal e açúcar podem irritar o trato gastrointestinal e piorar os sintomas.

Cereais não integrais, carnes processadas, queijos e produtos lácteos em excesso também devem ser evitados, pois podem contribuir para a obstipação.

Para prevenir as hemorroidas, é aconselhável incluir na dieta alimentos como:

Líquidos (principalmente água)

Arroz, milho, aveia e pão integral

Leguminosas como lentilhas, feijão, favas e grão-de-bico

Frutas como maçã, figo, morango, pera, laranja e banana

Legumes como cenoura e espinafre

Batatas

Durante as crises hemorroidais, deve evitar-se:

Cereais não integrais (farinhas, pastéis, cookies, arroz branco, pão branco)

Carnes processadas, enchidos, queijos e leite em excesso

Açúcar e produtos que contenham açúcar

Alimentos picantes e muito condimentados

Alimentos com excesso de sal (azeitonas, sardinhas salgadas, anchovas)

Café e bebidas alcoólicas

Outro passo essencial é manter um peso saudável

O excesso de peso e a obesidade são fatores de risco significativos para as hemorroidas. Um Índice de Massa Corporal (IMC) elevado e um perímetro abdominal excessivo aumentam a pressão abdominal, dificultando o retorno venoso e agravando as hemorroidas.

É crucial manter um peso saudável através de uma alimentação equilibrada e exercício físico regular.

Em suma, opte por um estilo de vida amigo da saúde

Além da alimentação, um estilo de vida saudável é essencial para a prevenção das hemorroidas. Deve-se:

Manter uma dieta equilibrada e rica em fibras. Ingerir muitos líquidos, preferencialmente água. Praticar exercício físico aeróbico regularmente. Evitar passar demasiado tempo de pé ou sentada. Atender à necessidade de evacuar prontamente e evitar esforços excessivos durante a defecação.