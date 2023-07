No nosso intestino vivem triliões de células bacterianas, constituindo o que se designa de Microbioma. O microbioma intestinal tem um papel fundamental na nossa saúde e bem-estar, contribuindo para a manutenção do sistema imunitário, prevenindo infecções e ajudando na digestão dos alimentos, sintetizando nutrientes essenciais como as vitaminas K e B12 e alguns aminoácidos.

O estilo de vida agitado e sujeito a elevados níveis de stress, má alimentação ou determinados tratamentos com antibióticos podem alterar o microbioma intestinal, causando um desequilíbrio nos diversos tipos de microrganismos que habitam no intestino. Na maioria dos casos clínicos, os sintomas não são graves, mas afetam a qualidade de vida.

Assistimos a um crescente interesse pela gestão da saúde, evitando a doença e optimizando o bem-estar e performance pessoal. A aposta na medicina personalizada, centrada no genoma, tem evoluído significativamente permitindo uma gestão personalizada da saúde.

O GutHealth®️ é um teste laboratorial que ao utilizar a abordagem de nova geração (NGS - Next Generation Sequencing) para caracterizar o ADN das bactérias intestinais, identifica e quantifica mais de 95% das bactérias, contrastando com os 30% identificados por abordagens tradicionais. Além de identificar as bactérias, o teste indica quais estão em falta ou em excesso e ajuda o médico assistente ou o nutricionista a propor alterações específicas ao estilo de vida do paciente. O GutHealth®️ possibilita assim uma análise personalizada do microbioma intestinal, avaliando alterações que podem causar inflamação, estado de proteção imunológica, saúde da mucosa e o pH do ambiente intestinal. Ajuda a perceber quais os alimentos que facilitam a digestão, diminuindo a ocorrência de inchaço, dores abdominais, obstipação e diarreias, prevenindo quadros clínicos de obesidade, a diabetes, a obstipação e o desconforto intestinal, bem como os suplementos alimentares mais adequados culminando na definição de uma dieta personalizada que vai ajudar a melhorar o bem-estar individual.

O GutHealth®️ é um exame completo, essencial e fiável e está especialmente indicado para indivíduos que apresentem alterações digestivas, patologias sistémicas crónicas relacionadas com a disbiose intestinal, obesidade e/ou doenças metabólicas como Diabetes Mellitus 2, dislipidemia, hipertensão e com patologias gastrointestinais, diarreia por uso de antibióticos, doença inflamatória intestinal, síndrome de intestino irritável e cancro do colon.

Realizado a partir de uma simples amostra de fezes (colhidas através de um kit disponibilizado num dos postos de colheita do grupo Germano de Sousa), com recurso a técnicas laboratoriais especializadas de patologia clínica, com valência de patologia molecular e de genética, são quantificadas as bactérias com maior relevância no microbioma intestinal. O relatório com os resultados é disponibilizado num prazo de 15 dias.

Um artigo de Germano de Sousa, Médico Especialista em Patologia Clínica.