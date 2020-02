- Viver num local com clima frio, seco e ventoso

- Lavar muitas vezes as mãos com águas frias, por exemplo na realização das tarefas domésticas

- Ter uma profissão que obrigue a ter as mãos durante muito tempo em água ou a mexer em gelo ou produtos congelados

- Sujeitar-se a diferenças de temperatura acentuadas num curto espaço de tempo

- Fumar e/ou beber álcool (vasoconstrição periférica)

- Doenças que dificultem a perceção da temperatura da pele ou que interfiram na resposta ao frio, como a diabetes

Há uma série de medidas que podem ajudar a prevenir o aparecimento de frieiras:

- Hidrate bem a pele

- Não se exponha demasiado ao frio, à humidade e ao vento ou limite o tempo de exposição

- Use roupas adequadas à estação e à temperatura ambiente, protegendo bem as zonas do corpo mais expostas

- Não use calçado ou roupas apertadas

- Não fume e evite alimentos com cafeína: o tabaco e a cafeína contribuem para a constrição dos vasos sanguíneos, o que está na origem das frieiras

- Beba água, faça uma alimentação saudável e evite os açúcares, que potenciam a inflamação

- Faça alguma atividade física

Para prevenir e tratar as frieiras, deve proteger-se do frio e hidratar bem as mãos.

Deve consultar o médico nas seguintes situações:

- Se a pele começar a ficar esbranquiçada ou pálida e com bolhas

- Se sentir dificuldades motoras na mobilidade ou dor intensa na área afetada

- Se os sintomas (por exemplo: vermelhidão, dor) se agravarem ou se surgirem novos sintomas

- Se tiver febre

Em casos mais complicados, se não forem prevenidas ou devida e atempadamente tratadas, as frieiras podem provocar danos nas camadas mais profundas da pele, lesões nos tecidos e nos músculos, problemas nos ossos e até infeções. Os danos podem até ser permanentes e irreversíveis por processos de isquemia, e pode haver morte dos tecidos por falta da circulação.

As explicações são da médica Susana Vilaça, coordenadora da Unidade de Dermatologia do Hospital Lusíadas Porto.