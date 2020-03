Beber água é tão importante que, na mais recente atualização da roda dos alimentos, passou a ter um lugar de destaque: ao centro, não estando inserido em nenhum grupo individualizado. O corpo de um adulto é constituído por cerca de 60% a 70% de água — só o cérebro é 85% água — e o seu sangue 90%.

Contudo, ao longo do dia, este líquido vai-se perdendo, seja através da transpiração, da urina ou da respiração, sendo necessário repor os seus níveis para que o organismo não desidrate. Beber água é, assim, essencial para que todos os órgãos desempenhem devidamente as suas funções.

Por que devemos beber água?

Esta substância não só é responsável por grande parte do peso corporal, como está também envolvida em várias funções do organismo, assim como na proteção do mesmo:

- Regula a temperatura corporal

- Protege as articulações

- Desintoxica o organismo, ao eliminar toxinas através da urina e do suor

- eÉ essencial para o bom funcionamento dos rins

- Ajuda a perder peso

- Previne a obstipação e facilita o processo digestivo

- Melhora o humor

- Deixa a pele hidratada e luminosa

- Previne a desidratação

- Alivia dores de cabeça e enxaquecas

- Aumenta a energia

- Melhora a circulação de oxigénio no sangue

- E auxilia no tratamento de algumas doenças, como a infeção urinária ou a hipertensão.

A quantidade certa

O organismo não adquire água apenas pela sua ingestão. Também é obtida através de alimentos com alto teor de água, como o tomate, a laranja ou sopas. O leite e alguns sumos são também uma fonte de líquidos.

Contudo, é necessário ter em atenção que algumas bebidas contêm outros ingredientes, como álcool ou cafeína. É o caso dos refrigerantes, cervejas ou café, os quais não devem ser consumidos em substituição da água. Beber água é imprescindível, devendo ser feito mesmo quando não se sinta sede.

Para adultos saudáveis, o recomendável é a ingestão de cerca de 1,5 a 3 litros por dia. Contudo, a quantidade de água que o organismo necessita depende de alguns fatores: idade, se se está grávida ou a amamentar, a intensidade da atividade física que se pratica ou até do clima.

créditos: Pixabay

Estratégias para beber água

Mesmo sem sentir sede, deve beber água várias vezes ao dia de modo a atingir o nível recomendado de ingestão. Caso não se recorde de o fazer, existem estratégias para que não descure o consumo de água.

1. Tenha sempre consigo, e de forma visível, uma garrafa de água.

2. Marque uma garrafa com várias divisões/etapas, apontando as horas a que tem de beber

água.

3. Se não gosta do sabor da água, aromatize-a com frutas ou citrinos e hortelã ou menta. Vai dar-lhe um sabor mais agradável.

4. Faça chás ou infusões, mas sem adicionar açúcar. Além de hidratarem, têm funções benéficas para a saúde.

5. Utilize aplicações para o telemóvel ou coloque alertas no mesmo para que o recordem de quando tem de beber água.

6. Opte pela água para acompanhar as refeições.

Conselhos e dicas: Médis (Seguradora de Saúde)