No Dia Mundial da Menopausa (18 de outubro), a Intimina, empresa sueca que oferece uma gama de produtos para cuidar da saúde íntima feminina, recorre a especialistas para dar dicas de como as mulheres podem melhorar a sua vida íntima durante a menopausa.

Especialistas, nomeadamente o ginecologista Dr. Shree Datta e a fisioterapeuta de pavimento pélvico Dra. Rachel Gelman, respondem às perguntas mais comuns sobre a menopausa, como a importância de manter um pavimento pélvico forte, reconhecer os sintomas da menopausa ou se é possível manter uma vida sexual ativa durante o período da menopausa.

É importante que as mulheres recorram ao seu médico caso não tenham a certeza de que estão a enfrentar a menopausa, existindo uma maior dificuldade de se diagnosticar a menopausa nos casos em que se esteja a tomar métodos contracetivos hormonais, como a pílula ou a tomar medicação abundante para a menstruação.

Sobre a possibilidade de a mulher ter uma vida sexual ativa durante a menopausa, o Dr. Shree Datta alerta para a importância de manter um estilo de vida saudável, praticando atividade física, incluindo exercícios para fortalecer os músculos do pavimento pélvico, pois à medida que a mulher envelhece, é natural que perca força muscular pélvica bem como o desejo sexual.

É possível, também, que a mulher note uma alteração na função urinária, com episódios de incontinência e prolapsos da parede vaginal, que podem levar à sensação de peso na vagina e, por isso, torna-se essencial manter os músculos do pavimento pélvico fortes.

Dispositivos como a Rotina Kegel Laselle (esferas com três pesos diferentes, que se movem por dentro para que a superfície vibre com o movimento) ou o Intimina KegelSmart, (dispositivo inteligente que deteta a tonicidade do pavimento pélvico e define a intensidade das vibrações) podem ajudar a direcionar melhor esses exercícios e de forma mais eficaz.

Já a Dra. Rachel Gelman, fisioterapeuta de pavimento pélvico, explica que "os exercícios, em geral, são essenciais para a saúde no seu todo, incluindo a saúde sexual. E os músculos do pavimento pélvico estão envolvidos na maioria das formas de exercício.

Fazer exercícios específicos para o pavimento pélvico pode ser útil para algumas pessoas".

Caso a mulher esteja numa fase de disfunção sexual, deve consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer exercício para o pavimento pélvico, para que se possa determinar quais exercícios específicos são mais apropriados, aponta ainda a médica.

O que também pode ajudar na saúde geral do pavimento pélvico são os movimentos intestinais. Fazer força e esforço para defecar coloca muita pressão no pavimento pélvico e pode causar problemas, incluindo disfunção sexual. Colocar um banco sob os pés enquanto evacua coloca a pessoa numa posição semelhante a um agachamento, que é a melhor posição e pode ser útil para o pavimento pélvico.

Outro dos sintomas mais comuns da menopausa são as mudanças de humor e que diferem da depressão, ainda assim, é aconselhável abordar o tema com o médico que acompanha a mulher para que receba o tratamento mais correto.

Para o Dr. Datta "é importante que a mulher fale abertamente com o parceiro sobre a menopausa e as mudanças pelas quais irá passar, para que o parceiro possa entender por que razão está com ou variados tipos de sintomas, tais como as mudanças de humor repentinas ou mesmo a mudança na libido da mulher. Pode ser desconfortável discutir sobre isso inicialmente, mas o facto de o parceiro entender é extremamente importante para que a mulher se sinta apoiada durante esse tempo. Os homens não podem fazer nada se não estiverem cientes do problema, portanto, uma boa comunicação desde o início é essencial."

É por isso fundamental preparar o melhor possível este período, com um estilo de vida dinâmico, prática de exercício físico, não esquecendo de exercitar e fortalecer a zona do pavimento pélvico, alimentação equilibrada de forma a poder melhorar alguns dos sintomas inerentes à menopausa e a manter a vida normal, nomeadamente uma vida sexual ativa.