Vivemos tempos de incerteza, com uma nova realidade com a qual vamos aprendendo a lidar, marcada por dúvidas que geram ansiedade e até, nalguns casos, medo. Para responder às interrogações mais comuns das pessoas que, numa época marcada pelo surto pandémico de COVID-19, causado por outro vírus, o SARS-CoV-2, também (con)vivem com vírus da imunodeficiência humana [VIH], a Prevenir promoveu, com o apoio do movimento Pensa Positivo, uma sessão de esclarecimento nas redes sociais.

Uma iniciativa que contou com a presença da médica infecciologista do Centro Hospitalar Universitário do Porto Josefina Méndez e de Cristina Sousa, presidente da Abraço, associação que presta assistência a pessoas que vivem com VIH/SIDA. A utilização de máscaras de proteção faciais e de luvas para travar o surto, o diagnóstico da patologia e as medidas preventivas a adotar no quotidiano foram algumas das questões esclarecidas pelas duas especialistas num webinar apoiado pela biofarmacêutica Gilead.

1. Tendo VIH, se achar que estou com os sintomas da COVID-19, como devo proceder?

A dúvida continua a existir. Josefina Méndez, médica infecciologista do Centro Hospital Universitário do Porto, é perentória. "Tem que proceder como todas as outras pessoas, não há nenhuma diferença. Atualmente, uma pessoa que suspeite ter a COVID-19 tem várias maneiras de chegar ao diagnóstico. Pode ir ao centro de saúde ou ligar para a linha SNS 24 [através do número 808 24 24 24]. A partir daí, será feito o encaminhamento para o centro de saúde ou para o hospital, dependendo da situação clínica do doente", esclarece.

"No hospital, também temos uma área dedicada à COVID-19, onde as pessoas que têm sintomatologia mais grave podem dirigir-se sem ter que pedir previamente uma consulta. Mas, se os sintomas forem mais leves, deve ir ao centro de saúde ou ligar para o SNS 24. A situação é igual para toda a gente e digo sempre nas consultas que as pessoas com VIH são iguais a todos os outros, não têm nenhuma peculiaridade. Por isso, deve proceder como qualquer pessoa da sua família", aconselha a profissional de saúde.

2. Nesta altura, se fizer um teste ao VIH e este der positivo, onde é que me devo dirigir?

Nesta fase, a receção de um diagnóstico já é mais fácil do que no início da pandemia. "Nestas últimas semanas, e penso que falo um bocadinho em nome de todos os serviços de infecciologia do país, temos feito um esforço para retomar a atividade normal. Claro que a atividade normal é a nova normalidade de que todos falamos, mas acho que não há nenhum hospital que não receba um diagnóstico novo", refere Josefina Méndez, médica infecciologista do Centro Hospital Universitário do Porto.

3. Estou em tratamento do VIH, corro maiores riscos de contrair COVID-19?

Aparentemente, não existem dávidas. "Neste momento, de tudo o que tem sido publicado na literatura científica, estar em tratamento para o VIH não é um fator protetor nem prejudicial, de alguma maneira, para contrair a COVID-19. Nem facilita nem impede de vir a ter a doença, é um fator neutro", frisa Josefina Méndez. "O que aconselhamos aos doentes que estão a fazer tratamento é que o mantenham como sempre fizeram e que recorram a nós se tiverem dúvidas", afirma.