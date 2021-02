Nunca saia de um consultório com dúvidas. Dentro dos limites da razoabilidade, deve colocar todas as questões que o afligem e informar-se sobre os tratamentos e/ou as cirurgias que lhe são prescritos. Saiba ainda qual é a lista que deve sempre levar.

Ao longo da nossa vida, para além das consultas de rotina, são inúmeros os motivos que nos obrigam a ir ao médico. Independentemente do problema que tiver ou do especialista que tem de procurar, o melhor é aprender a tirar partido das consultas médicas. Pergunte sempre tudo aquilo que lhe causa dúvidas e não tenha vergonha de consultar o seu médico se alguma coisa o preocupar. Para facilitar o processo e rentabilizar melhor cada um dos minutos, há uma série de cuidados que deve ter: - Leve consigo uma lista com os nomes de todos os medicamentos que toma. O médico pode necessitar de ter acesso a esta informação para poder certificar-se do diagnóstico ou para definir os fármacos que lhe vai prescrever. - Peça sempre os resultados de qualquer exame que lhe façam. Nalguns serviços de saúde públicos nem sempre os querem fornecer ao doente mas tem o direito de os exigir. - Se necessitar de hospitalização, fale com o seu médico sobre o hospital mais indicado para si. Em vez de regressar a casa com dúvidas, é importante obter informação que o oriente e tranquilize. - Tente perceber bem o que lhe vai acontecer, caso necessite de uma cirurgia. Muitos especialistas nem sempre se dão ao trabalho de esclarecer devidamente os doentes, pelo que é importante aproveitar a consulta para solicitar explicações. - Não saia do consultório se lhe restar alguma dúvida. Dentro dos limites da razoabilidade, deve colocar as questões que o afligem. - Estabeleça, sempre que possível, um diálogo direto e aberto com o seu médico. Este aspeto é essencial para o processamento da informação. Existindo uma comunicação franca e transparente, a relação entre o especialista e o paciente sai reforçada e o combate à doença facilitado e menos tenso.