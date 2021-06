Por tradição julho e agosto são dos meses mais quentes do ano, não só em Portugal, mas em todo o sul da Europa. Nos últimos anos, têm ocorrido muitos episódios de ondas de calor, como a última que aconteceu no centro da Europa. Devemos todos estar cientes dos efeitos que os choques térmicos causam no nosso corpo, como tonturas, exaustão, cãibras, síncopes, entre outros.

Mas o calor também afeta a visão? Deixamos aqui, alguns dos efeitos que as temperaturas elevadas podem causar ao nível dos olhos.

O principal efeito do calor nos olhos é o olho seco devido à evaporação das lágrimas. Afeta o bom funcionamento do olho e, em casos extremos, pode causar dificuldade de concentração, fotofobia, irritação e visão embaciada.

A falta de lágrima também pode causar queratites, alergia ocular e conjuntivites, isto porque a lágrima tem a função de proteger as zonas mais externas do olho, córnea e conjuntiva.

Mas não só o calor produz secura ocular. Como resultado das altas temperaturas, usamos em demasia o ar condicionado e os ventiladores, o que acelera a evaporação das lágrimas. Esta situação ainda mais se agrava se trabalha olhando para o computador por longo tempo.

Como podemos evitar a secura ocular?

As recomendações são aquelas que todos nós já sabemos, mas é sempre bom nos lembrarmos delas. É importante usar óculos de sol contra radiação UVA e UVB quando estiver ao ar livre, pois ajudam a reduzir a evaporação da lágrima e evitam o contacto dos olhos com alérgenos potenciais.

No seu local de trabalho, se passa muitas horas em frente ao computador e com o ar condicionado ligado, deve tentar aumentar a frequência do pestanejar. Também é aconselhável usar lágrimas artificiais sem conservantes e em monodoses, que ajudam a hidratar o olho.

Siga algumas recomendações perante uma situação de calor

- Beba água ou líquidos sem esperar em ter sede (exceto contraindicação médica).

- Evite beber bebidas alcoólicas ou muito açucaradas, café ou chá.

- Procure lugares frescos em dias de calor intenso.

- Refresque-se com um chuveiro.

- Baixe as persianas para evitar que o sol entre diretamente. Se a temperatura exterior for alta, deixa as janelas semifechadas.

- Evite usar máquinas e aparelhos que possam produzir calor no meio do dia.

- Faça refeições leves à base de frutas, legumes e saladas, para repor os sais perdidos pelo suor.

- Evite atividades ao ar livre (especialmente as mais intensas), nas horas de maior calor.

- Procure andar em zonas de sombra, usando roupas leves e de cores claras, sapatos confortáveis, respiráveis ​​e arejados.

- Proteja-se do sol, usando creme protetor.

- Não se esqueça das crianças, elas são muito sensíveis ao calor.

As explicações são do médico Rui Avelino Resende, especialista em Oftalmologia no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.