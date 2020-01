No caso de oclusões graves dos maxilares, para além da correção da posição dos dentes - ortodontia -, poderá ser necessário uma correção cirúrgica das dimensões e das posições dos maxilares - cirurgia ortognática. Embora ainda possa haver algum desconhecimento sobre esta cirurgia e algum receio do que seja, os seus benefícios são enormes para a saúde dos jovens e futuros adultos.

Apenas os casos mais graves que não se corrigem com ortodontia são elegíveis para esta cirurgia. Falamos de casos que ocorrem quando os ossos dos maxilares têm dimensões e posições desproporcionadas, o que, para além de não permitir que os dentes ocluam corretamente na mastigação dos alimentos, implica que as faces desses pacientes se tornem inestéticas. Estas anomalias chamam-se de deformidades dento-faciais.

E, para as tratar, é necessária uma equipa capaz de fazer uma terapêutica interdisciplinar denominada por tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático (TOCO), com pelo menos um ortodontista e um cirurgião maxilofacial.

Sinais de alarme

Estes casos manifestam-se na fase da adolescência, porque com o crescimento dos ossos do rosto na pré-adolescência pode-se dar a alteração na posição ou no tamanho do maxilar e/ou mandíbula em relação ao esqueleto do crânio. Existem sinais, como o queixo muito avançado ou recuado, ou até mesmo desviado para um dos lados, que desfeiam a face que devem ser motivo de preocupação.

Outras situações passam por um sorriso demasiado gengival, ou uma oclusão em que os dentes anteriores não contactam uns com os outros, ou ainda, uma supraoclusão grave onde os incisivos superiores tapam completamente os inferiores.