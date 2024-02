Ter uma consulta a partir de casa é uma prática absolutamente normal em vários países do mundo, sobretudo nos mais desenvolvidos. Se em Portugal ainda havia algumas reservas, durante a pandemia esta forma de aceder a cuidados de saúde tornou-se perfeitamente normal.

As disparidades nas necessidades de cuidados de saúde não satisfeitas entre os escalões de rendimentos são mais significativas em Portugal do que na maioria dos demais países. Em 2019, 3,5% das pessoas no quintil de rendimentos mais baixo comunicaram ter necessidades médicas não satisfeitas devido ao custo, à distância ou aos tempos de espera, em comparação com apenas 0,2% no quintil de rendimentos mais alto.

O que é o Dr.Online®? Lançado em plena pandemia, o Dr.Online® foi o primeiro operador de Medicina Online privado nacional e rapidamente se assumiu como referência do setor. Ultrapassadas as 55.000 consultas médicas dadas, já podemos afirmar que são muitos os portugueses que, sempre que precisam de um médico, vão ao Dr.Online®! Vá a dronline.pt/ e surpreenda-se com a facilidade em agendar o que precisa! Todas as informações aqui.

De acordo com o inquérito da Eurofound, 44% dos portugueses comunicaram ter utilizado serviços de teleconsulta durante os primeiros 12 meses da pandemia, uma percentagem superior à média da UE de 39%.

Com acesso a um médico online, reduzem-se listas de espera, gastos de deslocação, diminui-se o risco de infeções e até se favorece o bem-estar do paciente. Mas a lista de pontos positivos não fica por aqui.

As consultas online permitem uma maior democratização do acesso à saúde, diminuindo à partida deslocações que podem ser necessárias. Todos passam a ter um especialista à distância de um ou dois cliques.

Ter acesso rápido a serviços de saúde é essencial, sobretudo em situações clínicas que podem ser facilmente tratadas com intervenção médica precoce, como uma infeção urinária, por exemplo, evitando-se a evolução dessas condições clínicas para quadros mais graves. Além disso, ao evitarem-se deslocações desnecessárias às urgências, alivia-se a sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde.

O acesso a médico online é também essencial quando se fala em prevenção de saúde. Através de consultas de rotina e exames de rastreio que podem ajudar a detetar precocemente condições mais graves, como cancro, a teleassistência e telemonitorização permitem o acompanhamento regular tanto em situações de prevenção como no caso de doenças crónicas.

E se a minha situação for grave?

Numa consulta online, sempre que o médico identificar situações graves ou de emergência que exijam exames ou testes de diagnóstico físicos, o paciente recebe todas as indicações para que possa ter atos médicos presenciais.

A que tipo de consultas posso aceder através dos serviços online?

A oferta de serviços de saúde através da medicina online é diversidade e complementar. Através do Dr. Online, pode aceder a:

Consultas de clínica geral e de outras especialidades;

Consultas de saúde mental;

Consulta do viajante;

Consulta para atestados médicos (exemplo: para tirar, renovar ou trocar a carta de condução);

Consulta para requisição de análises clínicas e exames ou possibilidade de realizar análises clínicas específicas em casa através de kits de análises.

10 vantagens da consulta online

1. Conveniência

Com a tecnologia a avançar a um ritmo exponencial, a medicina online oferece uma maneira conveniente e acessível para os pacientes acederem a médicos, especialistas e outros profissionais de saúde, sem necessidade de sair de casa e/ou enfrentar longas filas em hospitais e clínicas.

2. Proximidade

A medicina online também pode fornecer um maior nível de atendimento personalizado e cuidado individualizado, uma vez que facilita uma comunicação mais direta e aberta e o acesso a documentos e histórico do paciente.

3. Acessibilidade

Os pacientes passam a ter acesso aos cuidados médicos que precisam, independentemente de onde estejam, sendo especialmente útil para aqueles que moram em áreas isoladas ou afastadas dos profissionais de saúde de referência.

4. Flexibilidade

A flexibilidade oferecida pelas consultas online permite o agendamento conforme a disponibilidade do paciente, eliminando conflitos de agenda.

5. Conforto

As consultas médicas online proporcionam maior conforto ao paciente, permitindo que este esteja num ambiente familiar durante o atendimento, facto que pode contribuir significativamente para reduzir a ansiedade e melhorar o bem-estar emocional.

6. Rapidez

Em determinados casos, falar com um médico online garante uma maior agilidade tanto em termos de diagnósticos precoces, como na prescrição do tratamento mais adequado para o doente.

7. Poupança

As consultas virtuais eliminam os custos com transporte e estacionamento, por exemplo, além do tempo gasto no deslocamento até o local da consulta.

8. Segurança

A medicina online também proporciona maior segurança durante situações emergenciais, quando há a necessidade urgente de orientação sobre sintomas específicos.

10. Acesso a segunda opinião

Uma das principais vantagens das consultas online é a facilidade em obter uma segunda opinião especializada. No caso de diagnósticos complexos ou tratamentos controversos, vale a pena saber o que pensa outro especialista.