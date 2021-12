Com a saúde, não se brinca nem se arrisca, como já percebeu! No início de um novo ano, para além do planeamento de novas metas, pessoais e profissionais, inclua na sua lista de prioridades um check-up à sua saúde. Indicamos-lhes, de seguida, quais os exames médicos que deve fazer no novo ano que se inicia e por que razão não os deve ignorar. Se ainda não os agendou, esta é uma boa altura para o começar a fazer. Essa poderá vir a ser a sua melhor decisão e a mais sábia resolução que virá a tomar em 2022.

Citologia do colo do útero

Deve fazê-lo, no máximo, até três anos depois de iniciar a sua vida sexual. No Serviço Nacional de Saúde, o rastreio é habitualmente feito entre os 25 e os 64 anos, gratuitamente, de três em três anos, na consulta de planeamento familiar. Este é o exame ginecológico que analisa as células do colo do útero e permite diagnosticar o cancro do colo do útero. Repita-o, depois, a cada três anos.

Mamografia

A partir dos 45 anos ou, em casos de cancro da mama em familiares diretos, como é o caso das mães ou das irmãs, as mulheres devem fazê-la antes dos 40. Deverá continuar a realizar, mensalmente, o autoexame da mama mas, nesta idade, com a mamografia já é possível identificar nódulos precoces que ainda não podem ser sentidos na palpação. Repita, depois, este exame a cada dois anos.

Autoexame da mama

Deve fazê-lo a partir dos 20 anos. Até aos 40 anos, é o meio mais eficaz para detetar precocemente o cancro da mama. Consulte o médico, se detetar assimetrias, alterações notórias da cor da pele ou se sentir dor. Repita todos os meses, depois da menstruação.

Exame oftalmológico

Deve realizar um aos 40 anos, mesmo que não tenha nenhuma dificuldade na visão, para prever o risco de glaucoma, uma doença ocular que pode levar à cegueira. Repita todos os anos, se tiver diabetes.

Colonoscopia

Deve fazer uma aos 50 anos ou, quando há história familiar de cancro colorretal, aos 45 anos. Este é o exame que deteta lesões malignas ou pré-malignas no intestino que permite diagnosticar o cancro colorretal. Repita a cada dez anos ou a cada cinco, em caso de história familiar.

Densitometria óssea

A partir dos 65 anos, deve fazê-lo. É o exame que mede a densidade dos ossos. No caso de fraturas vertebrais ou da anca e magreza excessiva, este exame deve ser feito mais cedo. Depois da menopausa, há uma perda de massa óssea abrupta e este é o exame que permite diagnosticar a osteoporose. Repita a cada dois anos, se tiver osteoporose e estiver a fazer tratamento.

4 consultas indispensáveis

A par dos exames que os especialistas mais recomendam, há, ainda, consultas que deve incluir na sua agenda:

1. Check-up médico

Consulte o seu médico de família, uma vez por ano. Além das análises de rotina, deve fazer monitorização do peso e programação do estilo de vida mais adequado, principalmente a partir dos 40 anos.

2. Consulta dentária

Visite o dentista, uma vez por ano, não só para prevenir problemas dentários mas também para evitar complicações que podem decorrer de problemas dentários e que podem ter consequências graves como doenças cardíacas e renais.

3. Consulta de planeamento familiar

É a primeira consulta que deve agendar, por volta dos 20 anos ou quando iniciar a sua vida sexual. Está disponível nos centros de saúde. Serve para abordar problemas ginecológicos, realizar a observação ginecológica e esclarecer dúvidas sobre a sexualidade e a contraceção. Pode-se ainda fazer o rastreio oncológico (a citologia do colo do útero) e ajudar a programar a gravidez. Deve ser repetida todos os anos.

4. Consulta pré-concecional

Se está a pensar ser mãe, deve marcar uma consulta pré-concecional cerca de quatro meses antes de engravidar. Esta consulta é fundamental para antecipar problemas que possam surgir durante a gravidez e para garantir uma gestação saudável.

Texto: Sofia Santos Cardoso com Rui Nogueira (médico)