Todos estes exemplos, e muitos mais, dependem da possibilidade de codificação de todos os produtos e processos no sistema de saúde e dependem de uma gestão eficiente dos dados disponíveis. Farão talvez falta mais casos que atestem o respetivo potencial de eficiência. Em Portugal, dispomos, por exemplo, do caso de estudo do Hospital Dr. José de Almeida, do Grupo Lusíadas Saúde, de Cascais. Nesta unidade Hospitalar, em 2016, foi implementado o sistema integrado do medicamento, assente na codificação, em parceria com a GS1 Portugal.

Este sistema permitiu concluir que a adoção de codificadores únicos no circuito do medicamento, em contexto hospitalar, permite uma redução de 28% no tempo médio gasto na administração de medicamentos pela equipa de enfermagem por utente. O que permitiu que cada enfermeiro, por turno de oito horas, passasse a dispor de mais 22 minutos e meio para a prestação de cuidados assistenciais e para o relacionamento com o doente, libertando-se de procedimentos administrativos.

São precisos mais exemplos. É preciso ousar fazer, se é de ousadia que se trata. O tema da gestão de dados na saúde remete-nos, assim, para outras questões que dizem respeito a todos nós e que estão na ordem do dia – desde os mecanismos elementares da iniciativa, à transformação digital de toda a cadeia de valor do setor da saúde, de forma a que possa utilizar standards globais.

Não seria necessário um cenário tão extremo como estímulo à reflexão sobre como podem os nossos sistemas de saúde otimizar a eficiência. Mas porque os tempos são de reinvenção, temos um contributo: standards. E uma proposta, que ganha atualidade num momento em que se assinalam os 15 anos de intervenção da GS1, a nível global, no setor da saúde: gestão qualitativa de dados.

Um artigo de João de Castro Guimarães, diretor executivo da GS1 Portugal.