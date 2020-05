Stresse, cansaço, alterações hormonais e emocionais, um sono insuficiente e a ingestão de determinados alimentos podem ser, entre muitas outras, a causa das dores de cabeça mais frequentes. Este tipo de incómodo afeta cerca de 95% das pessoas em alguma altura da vida e estão entre os 10 motivos mais frequentes de consulta médica nos países desenvolvidos, como confirmaram inúmeros estudos científicos nos últimos anos.

As dores de cabeça ou cefaleias, como são designadas pelos especialistas, são a queixa dolorosa mais comum e apesar de, na maioria das vezes, não estarem associadas a lesões identificáveis, podem ser altamente incapacitantes. Descubra os erros que pode estar a cometer no seu dia a dia e que, sem que tenha essa noção, lhe podem estar a provocar dores de cabeça. Com as recomendações do especialista, aprenda ainda a evitá-los.

1. Descurar a postura

Uma postura errada no local de trabalho pode ser o suficiente para desencadear uma cefaleia de tensão. "A posição da cadeira e da secretária deve ser adaptada a cada pessoa, de forma a que não haja tensão muscular na região cervical", frisa Manuel Correia. O especialista alerta que "o centro do écrã do computador deve estar ao nível dos olhos e a mão deve estar paralela ao teclado, sem estar em extensão ou flexão".

2. Comer chocolate

O chocolate contém substâncias que interferem com o relaxamento e a contração dos músculos das artérias que podem provocar um episódio de enxaqueca. O álcool, principalmente o vinho tinto, que é vasodilatador, alguns tipos de queijo e algumas substâncias presentes na comida chinesa, os nitratos, também podem estar relacionados com o desencadear de uma enxaqueca. "No entanto, trata-se de uma sensibilidade individual que deverá ser avaliada por um especialista", aconselha o neurologista.

3. Passar muitas horas à secretária