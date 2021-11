Tem noção da quantidade de horas que passa por dia a olhar para os ecrãs que nos rodeiam? A luz azulada que estes dispositivos eletrónicos emitem afeta a saúde ocular. Vários estudos científicos asseguram mesmo que destroem as células da retina. Na impossibilidade de deixar de usar telemóveis, tablets e computadores, o ideal é restringir a sua utilização. Para além de diminuir o tempo de exposição, há comportamentos que pode adotar para defender a sua visão.

1. Adapte o seu posto de trabalho

Nos tempos que correm, são muitas as atividades profissionais que estão dependentes dos ecrãs. No caso dos computadores colocados em secretárias perto de janelas, posicioná-los perpendicularmente em relação à luz exterior garante uma incidência indireta da luminosidade, reduzindo o esforço ocular. A utilização dos tablets deve seguir a mesma lógica. Manter os olhos a uma distância de cerca de 60 centímetros do ecrã é outra das recomendações.

2. Regule a luminosidade do(s) ecrã(s)

Uma luz muito forte também prejudica a visão. As configurações iniciais dos dispositivos vêm, por norma, com a luminosidade máxima definida, pelo que a deve ajustar. Alguns modelos de tablets e telemóveis já vêm com um modo escuro, que, para além de poupar a bateria dos equipamentos, é mais benéfico para os olhos. Alguns sites, como é o caso deste, também já disponibilizam essa opção. Sempre que possível, utilize essa versão.

3. Tape os olhos

Um dos exercícios que muitos especialistas recomendam é o palming, uma técnica desenvolvida pelo oftalmologista William Bates no século passado. Com as mãos lavadas ou desinfetadas e bem secas, esfregue vigorosamente as pontas dos dedos durante cerca de 10 segundos e cubra, depois, os olhos durante dois a três minutos. A sensação de calor relaxa os músculos do contorno ocular, protegendo a visão. Faça-o várias vezes por dia.

4. Use lentes com filtros protetores

Utilizar óculos com lentes com filtros protetores contra a luz azul é outra das recomendações dos especialistas. Há fabricantes que já os integram nos vidros que comercializam e marcas que desenvolveram estruturas que se adaptam aos modelos de óculos que disponibilizam que integram lentes que têm essa funcionalidade.

5. Faça (mais) pausas

Habitue-se a reduzir progressivamente o uso de telemóveis, tablets e computadores no quotidiano, sobretudo à noite. Essa é a primeira regra a seguir. No caso de serem um dos seus instrumentos de trabalho, não os utilize muitas horas de seguida. E habitue-se a fazer pausas. Aproveite para esticar os braços, para caminhar um pouco e/ou para se hidratar. Sempre que possível, feche os olhos durante dois ou três minutos. O ideal é escolher uma canção e ouvi-la do princípio ao fim sem pestanejar.