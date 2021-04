Usa sementes na sua alimentação? Saiba porque as deve consumir regularmente

As sementes estão carregadas de vitaminas, gordura e óleos essenciais para o funcionamento dos nossos tecidos e órgãos. São parte do combustível necessário para nutrir o nosso corpo, devido às propriedades nutricionais que apresentam. Claro que em doses adequadas, pois, no conjunto, não devemos consumir mais de uma taça por semana.

Para além de terem um sabor óptimo, as sementes dão textura à refeição - podem ser usadas durante a confeção, como topping, base de um molho ou tempero. Por vezes são aquele toque que faz toda a diferença a cada garfada.

Em termos energéticos, são bastante importantes, pois representam energia crescente e vitalidade, pela força de serem o início de todo o processo - a germinação.

Quais as sementes que devemos incluir regularmente na nossa alimentação?

Sementes de girassol: São ricas em proteína, ferro e cálcio. Gosto especialmente de as consumir tostadas simples ou com molho de soja.

Sementes de sésamo: Também chamadas de gergelim, são muito ricas em cálcio, vitamina E, proteínas, ferro, magnésio e ácido fólico. Sugiro consumir as sementes de sésamo tostadas, para intensificar o seu sabor e propriedades nutricionais - ainda que não haja qualquer problema de as consumir cruas. É com base nas sementes de sésamo que é confeccionado o thaini e o gomásio, dois condimentos bastante saborosos.

Sementes de abóbora: Se deita as sementes da abóbora fora, por favor, não o faça. Utilize para dar sabor e textura às refeições. São ricas em magnésio, ferro, ómega 3 e zinco. Os elevados níveis de zinco fazem das sementes de abóbora poderosas aliadas para a próstata – alerta saúde masculina! Adicionalmente têm bastante aminoácido triptofano que, posteriormente, se converte em serotonina – a hormona do bem-estar.

Sementes de linhaça: Importantes aliadas do intestino, mas apenas se forem tostadas ou moídas. Se consumidas inteiras o nosso organismo não as absorve, pois têm uma “casca” bastante rija e fibrosa. Para conseguirmos assimilar o máximo partido devem estar já previamente moídas. As sementes de linhaça estão carregadas de ómega 3 e de fibra (importante para o funcionamento do intestino, cada colher de sopa tem 8 g de fibra) .

As sementes de linhaça são também excelentes aliadas numa alimentação vegan para substituir os ovos com “ovos de linhaça – mistura de água e linhaça em pó” que permite emulsionar e dar o carácter cremoso e textura dos ovos aos preparados.

Já consome algumas destas sementes?