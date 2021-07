No verão vivemos uma energia fogo, expansiva e bastante energética. Queremos sair de casa, aceitar todos os convites e aproveitar os dias longos. Durante esta estação vivemos temperaturas mais elevadas e devemos consumir alimentos com maior concentração de água (para hidratar) e que nos ajudem a baixar a temperatura corporal.

Alimentos leves e frescos são poderosos aliados nesta estação, daí que a fruta seja mais abundante e variada na estação estival, precisamente pela sua função de hidratação e mineralização.

Devemos, no entanto, ter atenção às doses, pois a fruta também tem açúcar - apesar de ter presente a frutose, a versão de açúcar que o nosso corpo mais consegue assimilar e digerir facilmente.

créditos: Green Smiles

Quais os benefícios do consumo de milho?

É muito rico em minerais (potássio, fósforo, magnésio, ferro e zinco) e vitaminas (especialmente a B1).

A sua frescura e leveza são especialmente importantes para tonificar os rins e estimular o funcionamento do intestino delgado. O consumo regular de milho é bastante interessante também para promover o funcionamento do estômago, pois ajuda a regular a digestão.

Adicionalmente, o milho tem propriedades diuréticas e ajuda a fazer o coração bater de forma positiva. Ideal para os amores de verão!

Apesar de ser originário do continente americano, atualmente o milho é muito consumido na Europa. É, no entanto, importante perceber a sua origem e método de produção. Os seus benefícios podem ser completamente atenuados se o milho for produzido utilizando OGM (Organismos Geneticamente Modificados que permitem tornar o grão mais resistente a pragas e aumentar a rapidez de desenvolvimento do mesmo).

Como consumir o milho?

O milho pode ser consumido de variadas formas: grão, maçaroca, pipocas ou sêmola (a tradicional polenta).

É bastante versátil, pelo que pode ser utilizado como acompanhamento ou combinado com uma leguminosa dá-nos o aporte de aminoácidos completo para a proteína vegetal completa.

O milho pode ser cozido, salteado, assado, incluido em saladas, fritatas, pão, entre outros.