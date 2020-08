O feng shui é uma arte milenar de origem asiática com cerca de 3.500 anos. "O objetivo é harmonizar os espaços, no entanto, os cinco elementos que o caraterizam, o fogo, a terra, o metal, a água e a árvore, podem ser utilizados na nossa alimentação, uma vez que cada elemento corresponde a um paladar", esclarece Vanda Boavida, professora e consultora internacional de feng shui. "É amargo o caso do fogo, doce no da terra, picante no do metal, salgado no da água e ácido no da árvore", desvenda.

Sendo assim, podemos calcular qual o nosso elemento do feng shui e, depois, saber qual é o paladar que lhe corresponde. "Primeiro, devemos apurar o nosso número pessoal, considerando o nosso ano de nascimento. Entre 1 de janeiro e 4 de fevereiro, deve-se considerar o ano anterior no cálculo", adverte a especialista, dando um exemplo. "Se nasceu no dia 20 de janeiro de 1968, deve considerar o ano de 1967. Se tivesse nascido depois de dia 5 de fevereiro, consideraria o 1968", sublinha.

Some os dígitos do ano. "Se nasceu 3 de maio de 1974, a conta que terá de fazer será 1 + 9 + 7 + 4. O somatório será 21. Se o resultado tiver dois dígitos, deverá, também, somá-los. Neste caso, 2 + 1 será igual a 3", indica Vanda Boavida. "Subtraia, depois, o número obtido a 11. Neste caso, por exemplo, 11 - 3 é igual a 8. Sendo assim, o seu número será o 8", revela. Descobrindo o seu número pessoal, apenas tem de consultar a listagem de números, elementos e sabores que lhe indicamos seguidamente.

Número 1

Corresponde à água e está associado ao paladar salgado. Se foi este o resultado da sua soma, saiba que deve privilegiar no dia a dia a ingestão de azeitonas, de algas, de presunto, de flor de sal, de polvo, de feijão preto e de molho de soja.

Números 2, 5 e 8