Receitas e conselhos de saúde para doentes oncológicos

O cancro é a segunda causa de morte em Portugal, sendo que na última década a incidência da doença oncológica aumentou quase 20%, de acordo com dados do Registo Oncológico Nacional. A boa notícia é que existem tratamentos eficazes disponíveis para grande parte dessas patologias, embora muitas vezes tenham efeitos secundários indesejados.

Foi a pensar nessa batalha que a CUF e o Pingo Doce lançaram o livro "Receitas e Conselhos para Doentes Oncológicos", com o objetivo de disponibilizar receitas que atenuam os principais dez sintomas dos tratamentos. São 100 receitas que seguem os princípios da Dieta Mediterrânica e que são um aliado importante na luta contra o cancro.

Neste livro, o conhecimento científico de profissionais de saúde da CUF Oncologia, a maior rede privada de cuidados oncológicos em Portugal, reconhecida na prevenção, diagnóstico e tratamento do cancro, junta-se à experiência na área alimentar de especialistas de nutrição do Pingo Doce.

"Depois de iniciar o tratamento contra o cancro pode ser difícil manter a alimentação normal ou habitual. O mais importante é que a pessoa com cancro obtenha as calorias e proteínas necessárias para manter o corpo forte e o mais resistente possível à doença e aos efeitos secundários dos tratamentos. Por esse motivo, foi elaborado este livro, que se pretende que possa servir como guia para melhor ultrapassar as dificuldades na alimentação durante esta fase da vida", comenta a médica Ana Raimundo, diretora clínica da CUF Oncologia.

créditos: Pedro Fiuza

O livro tem como objetivo apoiar os doentes, as suas famílias e os seus cuidadores, demonstrando a relevância do papel da alimentação na saúde. "Não podemos (nem devemos) negligenciar a importância que a nossa alimentação tem na saúde e na doença. Estima-se que cerca de um terço dos casos de cancro poderiam ser evitados se as pessoas adotassem uma dieta mais saudável e equilibrada", acrescenta o médico Diogo Alpuim Costa, oncologista CUF.

"Os tratamentos para o cancro podem trazer vários efeitos secundários, sendo, por isso, fundamental que todos os doentes com este diagnóstico adaptem a alimentação com o objetivo de melhorar a forma como se sentem e como vivem o seu dia a dia", diz Telmo Severo Barroso, nutricionista da CUF. "Um bom estado nutricional traduz-se em efeitos positivos na função imunitária, na diminuição da taxa de complicações, na eficácia da resposta ao tratamento e no controlo dos efeitos secundários. Uma alimentação diversificada e equilibrada pode ser uma forte aliada na prevenção e no alívio destas queixas", conclui.

Veja o livro aqui e descubra deliciosas receitas para o dia a dia.

Ao disponibilizar o acesso gratuito a este manual, a CUF e o Pingo Doce visam apoiar os doentes oncológicos, as suas famílias e cuidadores, desejando que possa ser um apoio e contributo nesta fase desafiante das suas vidas.