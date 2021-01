Escolher que água beber deve ter em consideração o perfil bioquímico e o perfil bacteriológico das mesmas. Qual pH escolher: mais alcalino, mais ácido ou o mais neutro?

No que concerne ao pH em teoria, deveríamos escolher águas que fossem neutras, entre os 6,8 e os 7,6, para deste modo terem um comportamento sem impacto ao nível orgânico do ponto de vista do pH.

Mas refiro isto em teoria, porque na prática é diferente. Na prática, sabemos que hoje em dia tendemos todos a estar mais acidificados porque são muitos os fatores acidificantes e muito menos os alcalinizantes na sociedade em que vivemos.

Acidez aumenta com a idade

É a alimentação, a poluição, o stress, o exercício físico, a falta de exercício físico, o metabolismo endógeno e o passar do tempo, sim porque com o avançar da idade vamos ficando cada vez mais ácidos, por isso se diz, e bem, que nascemos alcalinos e morremos ácidos.

Sendo esta a realidade devemos tomar medidas para acidificar um pouco menos e alcalinizar um pouco mais. Alcalinizar através da alimentação comendo mais legumes sobretudo de folhas verde escura. Podemos ajudar com água, bebendo água mais alcalina. Isto se pelo perfil de saúde da pessoa não houver contra-indicação como sejam predisposição para cálculos renais ou doença renal ou hipertensão moderada ou severa, por exemplo.

Conclusão

Em suma, devemos beber uma água que seja bacteriologicamente boa e bioquimicamente adequada a cada um (à nossa saúde e maleitas), ao estilo de vida, alimentação e idade.

Os conselhos são do naturopata António Soares Neto, especialista em Medicina Quântica nas Clínicas Em Forma.