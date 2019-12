Não como farinha de nenhum tipo

Sou intolerante a quase todas as farinhas, logo, causam-me desconforto e fazem-me mal. Por outro lado, as farinhas incham e tendem a causar obstipação. Evito-as ao máximo.

Bebo chá com cúrcuma e gengibre todos os dias

A curcuma é um anti-inflamatório natural e, em conjunto com o gengibre, dá um boost importante ao meu sistema imunitário. Tento beber um chá com estes ingredientes todos os dias.

Não como laticínios

Quem é Tâmara Castelo? Tâmara Castelo nasceu em Lisboa em julho de 1984. Estudou durante cinco anos Medicina Tradicional Chinesa na Escola Superior de Medicina Chinesa, em convénio com a Universidade de Nanjingm na China. Viveu na China durante três anos. Especializou-se em Homeopatia na Faculdade de Homeopatia em Londres. É responsável pela Clínica Tâmara Castelo.

Sou intolerante à lactose. Por isso, não ingiro leite nem derivados. Compenso esse grupo de alimentos com algas marinhas e muitos vegetais de folha verde, com os quais obtenho o cálcio.

Tento sempre que a comida me saiba super bem

Adoro ervas aromáticas, são as minhas preferidas. Não são calóricas e mudam a perceção dos alimentos: imagine um bife de peru grelhado só com sal. Agora imagine um bife grelhado com tomilho, oregãos, raspa de limão, manjericão... Não tem nenhuma caloria a mais e tem um sabor muito mais agradável.

O meu pequeno-almoço é sempre leve: fruta e chá

Não gosto da ideia de encher o estômago em nenhuma altura do dia. Gosto de começar o dia cedo e de uma forma leve: a digestão gasta muita energia e gosto de equilibrar a forma como o meu corpo a consome. Por isso, faço quatro refeições por dia: o almoço normalmente é com peixe, carne branca ou vegetais com quinoa, por exemplo; o lanche é normalmente um chá ou kombucha com fruta; o jantar é semelhante ao almoço.